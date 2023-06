Glenda Jackson, rode vrouw in de Britse politiek en eigenzinnig actrice, die een indrukwekkende King Lear in huis had

Glenda Jackson in 1980. Beeld Getty

‘We moeten ons inzetten voor de armen, de daklozen, de werklozen, de zwakkeren, de zieken.’ Met deze nobele ambitie betrad Glenda Jackson in 1992 het Lagerhuis als sociaal-democratische afgevaardigde van Hampstead & Highgate, een welgesteld en door veel intellectuelen bevolkt kiesdistrict in Noord-Londen. Vijf jaar later kreeg de bekende actrice van de net aangetreden premier Tony Blair een hoge functie op het ministerie van Verkeer, waar ze verantwoordelijk werd voor het hoofdstedelijke openbaar vervoer.

Ze gaf kleur aan de hemelbestormende New Labour-regering, maar feller rood dan Blair lief was. Al snel begon ze forse kritiek te leveren op diens ‘paarse’ regering, die volgens Jackson te dicht aan schurkte tegen het door haar verfoeide thatcherisme. Ze hekelde de invoering van collegegeld en riep Blair op om af te treden vanwege de omstreden Britse deelname aan de Irak-oorlog. In april 2013 veroorzaakt Jackson, inmiddels vanuit de oppositiebanken, consternatie door op welbespraakte wijze de net overleden oud-premier Margaret Thatcher af te branden.

Tweevoudig Oscar-winnaar

Na 23 jaar deel in het politieke theater van Westminster besloot de tweevoudig Oscar-winnaar op bijna 80-jarige leeftijd terug te keren naar de bühne en de filmsets, de plekken waar haar hart altijd heeft gelegen. Kort voor haar overlijden had ze samen met haar oude vriend Michael Caine The Great Escaper afgerond, een film over een hoogbejaarde en eigenzinnige oorlogsveteraan die uit een verzorgingshuis probeert te ontsnappen om bij een D-Day-herdenking in Frankrijk te kunnen zijn.

Glenda May Jackson werd op 9 mei 1936 geboren op de Wirral, het verarmde schiereiland bij Liverpool, aan de overkant van de Mersey. Op haar 16de ging ze van school af. Na twee jaar te hebben gewerkt in een drogisterij kreeg ze een studiebeurs voor een theaterschool in Londen. Het was de opmaat voor een rijke acteerloopbaan. In 1957 maakte ze haar professionele debuut in Doctor in the House van Ted Willis, een communistische toneelschrijver. Ze had het aura van een sexy, rebelse en vrijgevochten vrouw, wat goed paste bij de Swinging Sixties.

Tegendraads

In 1970 won ze een Oscar voor haar acteerprestatie in een verfilming van D.H. Lawrence’s roman Women in Love. Drie jaar later kreeg ze weer een Oscar, ditmaal voor haar rol in de romkom A Touch of Class. Typerend voor Jacksons tegendraadsheid en egalitaire instincten was haar weigering om de uitreikingen bij te wonen. De dochter van een bouwvakker en een cassière had weinig op met de glamour en decadentie van Hollywood, ook al was ze door haar moeder vernoemd naar de Amerikaanse actrice Glenda Farrell.

Haar veelzijdigheid kwam in 2016 naar voren toen ze de rol van King Lear vertolkte in theater The Old Vic. ‘Magnifiek’, zo oordeelde Susannah Clapp in The Observer. ‘Dit is een van de krachtigste Lears die ik ooit heb gezien.’

Met haar gevoel voor humor en nuchterheid was ze zowel geliefd in de acteerwereld als als in de politiek. Ze hielp jongere fractiegenoten, voor wie ze een bron van inspiratie was. ‘Glenda was altijd bijzonder aardig en ondersteunend voor me’, twitterde Labourlid Lucy Powell, die ze als mentor had begeleid. ‘Wat me altijd zal bijblijven is scherpe humor, haar laatdunkendheid over vrijwel alles, en haar eeuwige sigaret!’ Ze laat een zoon achter, Dan Hodges, politiek commentaar bij de Mail on Sunday, met wie ze in de Londense wijk Blackheath woonde.