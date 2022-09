‘Glazen kooien’ voor verdachten aanslagen Brussel moeten weg, zegt rechter

Advocaat Michel Bouchat van verdachte Salah Abdeslam zit in de rechtszaal voor de glazen boxen Beeld Belga

De rechtszaak vindt plaats in het voormalige hoofdkantoor van de Navo in Brussel. Voor elk van de negen verdachten is een box geconstrueerd, met aan één zijde kogelwerend glas. Uit veiligheidsoverwegingen, zo luidde de officiële verklaring. De verdachten kunnen via een spreekgat en een intercom communiceren met hun advocaat.

Waar de voorbereidende zitting van afgelopen maandag een formaliteit had moeten zijn, werd het een gespannen discussie over het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens (EVRM). De advocaten van de verdachten brachten in dat de boxen niet in lijn waren met artikel 3 en 6 van het verdrag.

Recht op een eerlijk proces

Artikel 3 verbiedt een onmenselijke en vernederende behandeling, artikel 6 waarborgt het recht op een eerlijk proces. Door de boxen, die lijken op cellen, zou het beeld kunnen ontstaan dat de verdachten al schuldig zijn, vonden de advocaten. Het assisenhof in België maakt gebruik van juryrechtspraak. ‘Wat moet de jury denken van mensen die blijkbaar zo gevaarlijk zijn dat ze in kooien worden opgesloten?’, bracht één van de advocaten maandag in.

Voorzitter van het hof Laurence Massart oordeelde vandaag in het voordeel van de verdachten, maar verwierp daarbij dat er sprake was van een schending van artikel 3. De boxen zijn niet ‘mensonterend’ maar ontnemen de verdachten volgens de voorzitter wel het recht op een eerlijk proces.

Het volgen van hun eigen rechtszaak wordt bemoeilijkt doordat de verdachten min of meer zijn afgesloten van de rest van de rechtszaal. De voorzitter ging ook mee in het argument dat de verdachten niet makkelijk genoeg met hun advocaten kunnen communiceren.

Eén grote box

De federale overheidsdienst Justitie moet nu een oplossing zien te vinden, voor 10 oktober. Dan wordt de jury geselecteerd. Massart suggereerde één grote box te maken, waarin alle verdachten zitten, met grotere openingen waardoorheen de advocaten kunnen overleggen met hun cliënten. Bij het proces rond de aanslagen in Parijs in 2015 was daar ook sprake van.

Eén van de veroordeelden uit dat proces staat nu ook terecht in Brussel: Salah Abdeslam. Hij is in Frankrijk al tot levenslang veroordeeld. Na de rechtszaak in België zal hij in Frankrijk zijn straf moeten uitzitten. Bij de aanslagen op 22 maart 2016 op luchthaven Zaventem en op metrostation Maalbeek kwamen 32 mensen om het leven en raakten er meer dan driehonderd gewond.