Glamour, voetbal en detectives: waarom de Britten al weken in de ban zijn van het ‘Wagatha Christie’-proces

Coleen en Wayne Rooney verlaten de rechtbank in Londen. Beeld Getty Images

De kosten van levensonderhoud? Oorlog in de Oekraïne? Deze onderwerpen verdwenen in de afgelopen weken een beetje naar de achtergrond in de Engelse pers. Zo groot is de aandacht voor een smaadzaak tussen twee voetbalvrouwen, Coleen Rooney en Rebekah Vardy. Maar het is dan ook een zaak die voldoet aan de Engelse voorliefde voor beroemdheden, voetbal, rechtszaken en detectives.

Wagatha Christie: zo wordt het 3 miljoen pond kostende proces tussen de voetbalvrouwen inmiddels genoemd. Het is een samentrekking van Wag (afkorting van ‘wives and girlfriends’) en Agatha Christie, schrijver van beroemde detectives als Miss Marple, Hercule Poirot en De moord in de Oriënt-Express.

De rol van Christie wordt vervuld door de 36-jarige Coleen Rooney, echtgenote van Wayne Rooney, de spits die de meeste doelpunten voor het Engelse team op zijn naam heeft staan. Zij was pissig dat verhalen over haar privéleven telkens in The Sun belandden, bijvoorbeeld dat ze in New York aangeschoten op een fiets zat. Het lek moest iemand zijn die lid was van een besloten Instagram-groep, zo vermoedde ze.

Roddeltante Vardy

Een verdachte had Rooney ook: Rebekah Vardy, die bekendstaat als een roddeltante. Eerst blokkeerde ze haar, maar na een boze reactie maakte ze die ban ongedaan. Vervolgens besloot ze nepverhalen over zichzelf op Instagram te zetten, bijvoorbeeld over een beoogde deelname aan Strictly Come Dancing. Het waren echter verhalen die alleen door Vardy konden worden gelezen.

Rooneys list werkte. De ‘nieuwtjes’ verschenen in de boulevardkrant en op 9 oktober 2019 twitterde ze dat het mysterie was opgelost: Vardy was het lek!

De reactie liet niet lang op zich wachten: de 40-jarige Vardy voelde zich aangetast in haar eer en begon een smaadzaak. Engeland staat bekend om de ‘libel laws’, die dateren uit de Victoriaanse tijd toen de gegoede burgerij zich wilde wapenen tegen vuige, lasterlijke aantijgingen. Wie bekend is, een naam hoog heeft te houden en genoeg geld bezit, kan naar de rechter stappen. De bewijslast ligt bij de beklaagde.

Catwalk

Zodoende was het beruchte kamertje dertien van The Royal Courts of Justice al veel vaker het toneel van spraakmakende smaadzaken. Zo was er het proces tussen topcricketers Imran Khan en Ian Botham in de jaren negentig. Tevens vond in die tijd het zogenoemde McLibel-proces plaats tussen McDonalds en twee activisten van Greenpeace London. Recenter was het juridische gevecht dat de acteur Johnny Depp verloor van The Sun.

Het juridische voorspel in de zaak tussen Vardy tegen Rooney duurde twee jaar. Een schikking hing in de lucht, maar tot vreugde van menig eilandbewoner kwam het toch tot een waar proces. De entree van het hof nabij Fleet Street, de oude krantenstraat, veranderde in een catwalk. In de kranten verschenen moderecensies, zowel met betrekking tot de voetbalvrouwen als hun mannen.

Niet alleen de tabloids schreven pagina’s vol, maar ook kranten als The Guardian, The Times en The Daily Telegraph. Zelfs de BBC kon niet achterblijven. The Daily Mail hield een liveblog bij. Er werden stukken geschreven over de vraag wat Agatha Christie van de zaak zou hebben gevonden en in beschouwingen werd de vraag gesteld of deze zaak een symptoom was van de narcistische ikke-ikke-ikke cultuur.

Kruisverhoor

Ook de topadvocaten spelen een belangrijke rol. Vardy wordt bijgestaan door Hugh Tomlinson, de 68-jarige ‘Queens Counsel’, die in het verleden onder meer pleitte voor de Beckhams en prins Charles. Zijn bepruikte rivaal is David Sherborne die Tony Blair, Lady Diana en Kate Moss tot zijn clientèle kan rekenen.

Rooneys advocaat Sherborne wilde graag de cruciale appjes hebben tussen Vardy en haar agent, Caroline Watt. Maar daags nadat de rechter had opgedragen deze informatie vrij te geven, gebeurde iets ongelukkigs: het mobieltje van Watt viel tijdens een bootreis in het water van de Noordzee. De appjes van Vardy bleken te zijn gewist en niet meer te achterhalen door IT-experts.

Watt bleek ook nog eens te ziek te zijn om te getuigen en zo kon Sherborne weinig anders dan Vardy onderwerpen aan een kruisverhoor. En met succes: huilend gaf ze toe dat haar agent informatie over Rooney had doorgespeeld aan The Sun, zonder haar toestemming. Rooneys advocaat probeerde vervolgens de rechter, Lady Justice Steyn, ervan te overtuigen dat Vardy dol is op roddels en op publiciteit. Een karakterschets is belangrijk in smaadzaken.

Deel twee?

Wayne Rooney bevestigde dat beeld op ‘mannendag’, toen hij onder ede werd bevraagd. Zo vertelde hij dat de Engelse bondscoach Roy Hodgson hem tijdens het EK in 2016, als aanvoerder, had gevraagd om met collega-aanvaller Vardy te gaan praten over de publiciteit die Rebekah voortdurend zou hebben gezocht. Buiten de rechtszaal, dus niet onder ede, verklaarde Jamie Vardy dat Rooney maar wat uit zijn nek zat te kletsen.

Op de laatste procesdag stond Vardy er alleen voor. Haar man Jamie bereidde zich met Leicester City voor op de wedstrijd tegen Chelsea en de Rooneys zaten met hun vier kinderen in het vliegtuig naar Dubai voor een zonnige vakantie. Wederom barstte Vardy in tranen uit, ditmaal nadat ze door Rooneys advocaat van meineed werd beticht. Dat verwijt kan, indien bewezen, leiden tot een strafproces, ofwel Wagatha Christie deel twee.

Na te zijn bijgekomen van deze soap doet de rechter over enkele weken uitspraak.