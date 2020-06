Gladstone Hall bezwijkt onder Britse beeldenstorm en wordt hernoemd

Roscoe & Gladstone Halls op de Universiteit van Liverpool. Beeld wiki

William Gladstone was de grootste politicus die Liverpool heeft voortgebracht. De vader van het moderne sociaal-liberalisme was in de tweede helft van de negentiende eeuw twaalf jaar lang premier. Hij stond bekend als een progressieve staatsman die onder meer streed voor Iers zelfbestuur. Volgens de studenten is het eerbetoon echter ongepast omdat zijn vader plantages had in Guyana en op Jamaica. Universiteitsbestuurders waren het ermee eens en willigden de eis tot naamsverandering meteen in. In een verklaring zei de universiteit zich te schamen voor het feit dat de welvaart van Liverpool deels te danken is aan de slavernij.

In het Londense dokkengebied, ondertussen, is het standbeeld van de Schotse slavenhandelaar Robert Milligan verwijderd, terwijl in Oxford werd gedemonstreerd voor het neerhalen van Cecil Rhodes’ beeld bij Oriel College. Op het parlementsplein in Londen zijn dinsdagavond diverse beelden besmeurd door Black Lives Matter-activisten, onder meer dat van Mahatma Gandhi. De vreedzame leider van de Indiase strijd voor onafhankelijkheid is van racisme beticht vanwege zijn negatieve opmerkingen over Afrikanen. De beeldenstorm begon zondag in Bristol waar het beeld van de slavenhandelaar Edward Colston in het water werd gegooid.