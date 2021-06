Giuliani mag vanwege leugens over stemfraude niet meer als advocaat werken in New York

Rudy Giuliani spreekt in november 2020 over het verkiezingsverlies van Donald Trump. Beeld EPA

Een rechtbank stelde donderdag dat ‘onomstreden was bewezen’ dat Giuliani ‘valse en misleidende verklaringen’ had afgelegd aan rechtbanken, wetgevers en het grote publiek. Namens de toenmalige president Trump, had Giuliani ‘een verhaal gecreëerd dat de overwinning van de Amerikaanse presidentsverkiezingen was gestolen’.

De 77-jarige Giuliani fungeerde als ‘waakhond’ van Donald Trump, en stond aan het hoofd van het leger advocaten dat de strijd aanging met voor de president onwelgevallige verkiezingsuitslagen. Zonder enige vorm van bewijs betoogde hij dat er wijdverbreide stemfraude was gepleegd in Georgia, en dat de stemmachines in andere staten waren gemanipuleerd door de Democratische partij van de nieuwe president Joe Biden. De ernst van het wangedrag, stelde de rechtbank in een beslissing van 33 pagina’s, ‘kan niet worden overschat’.

Vrijheid van meningsuiting

De schorsing van de oud-burgemeester van New York gaat per direct in, en geldt in ieder geval totdat alle klachten tegen hem zijn behandeld. Daarna kunnen permanentere sancties worden opgelegd. Volgens Giuliani schendt het onderzoek zijn recht op vrijheid van meningsuiting.

Giuliani begon in 1969 als advocaat in New York, en werkte later voor het ministerie van Justitie onder president Ronald Reagan. Hij was van 1994 tot 2001 burgemeester van New York. Sinds hij zich in 2016 achter Trump schaarde, heeft Giuliani zich ontpopt tot een enthousiaste pleitbezorger voor en trouw verdediger van de toenmalige president en diens – soms schimmige – zaken.