Giuffre werd afgekocht met 500.000 dollar. Wat betekent dat voor proces Britse prins Andrew?

De Britse prins Andrew Beeld AFP

Giuffre zegt een van de slachtoffers te zijn van de omstreden multimiljonair Jeffrey Epstein, die zich in 2019 in de gevangenis van het leven beroofde voordat hij daadwerkelijk kon worden vervolgd. De 38-jarige vrouw zou als tiener door Epstein zijn ‘uitgeleend’ aan Andrew. Ze had als minderjarige naar eigen zeggen herhaaldelijk seks met de prins.

Die ontkent dat. Hij zei in 2019 in een interview dat hij niet op de hoogte was van de seksueel grensoverschrijdende praktijken van zijn steenrijke vriend. Ook ontkende hij zelf seks te hebben gehad met een minderjarige. Hij zei zich niet te herinneren Giuffre ooit te hebben ontmoet, ondanks foto’s waarop hij samen met haar te zien is. Na de commotie rond het interview dat door de BBC werd uitgezonden, legde de prins zijn koninklijke taken neer.

Schikking openbaar

Maandag werd een schikking uit 2009 tussen Giuffre en Epstein openbaar gemaakt. Daaruit blijkt dat ze 500.000 dollar accepteerde, in ruil voor de belofte om geen rechtszaken aan te spannen tegen andere ‘potentiële’ betrokkenen. Wie die betrokkenen zijn wordt niet expliciet vermeld in het document. En wat dat precies betekent voor de aanklacht van Giuffre tegen Andrew zal vandaag door de rechter moeten worden beoordeeld.

Er wordt veel discussie verwacht over de precieze betekenis van de schikking. Andrew en zijn advocaten hadden eerder al het vermoeden uitgesproken dat destijds is afgesproken dat Giuffre geen mensen meer kan aanklagen die banden hebben met de omstreden multimiljonair. De advocaat van Andrew zal de rechter daarom proberen te overtuigen om de zaak stop te zetten.

Andrew volgt de virtuele zitting van dinsdag vermoedelijk niet live. Hij zal zich naderhand laten bijpraten door zijn advocaten. De zitting begint om 16.00 uur Nederlandse tijd en duurt naar verwachting ongeveer een uur. Het is onduidelijk of de rechter daarna meteen laat weten of het proces kan doorgaan. Het duurt mogelijk nog dagen voordat hij daar een besluit over neemt.

Voor de prins staat veel op het spel. Het wordt gezien als zijn laatste kans om te voorkomen dat het tot een volwaardige rechtszaak komt, waar dan ook personen uit zijn directe omgeving bij betrokken kunnen raken.