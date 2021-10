Met flink wat vuurwerk werden de Ajax-spelers aangemoedigd bij de aftrap. Beeld Guus Dubbelman / de Volkskrant

In je wedstrijdverslag was je behoorlijk uitzinnig. Je schreef over ‘voetbal dat eeuwig had mogen duren’. En: ‘Ajax was de machine van confetti die het stadion bijna hallucinaties bezorgde’. Ben je alweer terug op aarde?

‘Ja, ik schrijf wel een béétje over the top soms. Maar dat mag ook, af en toe. Gisteren zag je voetbal dat je bijna nooit ziet, zeker niet in Nederland. Je moet kunnen onderscheiden wanneer iets heel bijzonder is en wanneer niet. We hebben snel de neiging om te zeggen: als we zelf niet goed zijn ligt het aan ons, als we wel goed zijn is de tegenstander slecht. Af en toe moet je ook kunnen genieten.’

Wat zegt de wedstrijd van gisteren over de vorm van Ajax?

‘Die is heel goed, eigenlijk het hele seizoen al. Ze richtten zich er in hun trainingen helemaal op om goed te zijn bij de start van de Champions League. Het hoofddoel is de knockoutfase halen, nadat dit twee jaar op rij is mislukt. Tegen Sporting Lissabon, vorige maand, speelden ze geweldig en wonnen ze met 5-1. Tegen Beşiktaş waren ze eerste helft heel goed, en de tweede wat minder. Gisteren hebben ze het hoge niveau ook de tweede helft vastgehouden. Dan zie je waar deze ploeg toe in staat is.

‘Je weet nooit of het goed genoeg is om ook van de échte topteams te winnen. Dortmund heeft wel een goed team dat vorig jaar de kwartfinale bereikte, maar het is wel Europese subtop. En er is nog genoeg kritiek te leveren op Ajax: ze missen veel kansen en zijn af en toe slordig in de verdediging, ze raken de bal soms snel kwijt. De tijd moet uitwijzen wat dit team waard is tegen een club als Manchester City of Real Madrid.’

Is die goede vorm uitzonderlijk, of vergelijkbaar met de afgelopen jaren?

‘Dat is nog moeilijk te zeggen. De afgelopen twee jaar werd Ajax in de poulefase van de Champions League op een vrij knullige manier uitgeschakeld. Vorig jaar onder meer door een voorsprong van 2-0 weg te geven tegen Atalanta en het jaar daarvoor door gelijk te spelen tegen Chelsea na twee rode kaarten tegen.

‘De enige vergelijking die je kunt trekken, is die met het seizoen van 2018-2019, toen Ajax de halve finale haalde en onder meer met 4-1 van Real Madrid won. Ze doen het nu in de poulefase beter dan toen, maar de knockoutfase is belangrijker. En die begint pas in februari volgend jaar. Voor hetzelfde geld zijn er dan twee belangrijke spelers geblesseerd, of verkocht, en is alles anders.

‘De wedstrijd van gisteren was ook niet extreem belangrijk. Als Ajax had verloren, hadden ze alsnog een grote kans om de tweede ronde te halen. Al zal een Ajaxsupporter die straks, zittend in een stoel in en bejaardenhuis, terugdenkt aan de mooie wedstrijden van zijn club, die van gisteren nooit vergeten.’

Je was niet als enige lyrisch, dat gold ook voor veel buitenlandse kranten. Het Italiaanse Gazetta dello Sport had het over een ‘onstuitbaar Ajax’. Wat is de status van de club buiten Nederland?

‘Ik denk niet dat men er vanuit gaat dat Ajax de Champions League gaat winnen, maar ze oogsten veel waardering. Men vraagt zich af hoe Ajax telkens weer aan zo’n goed team komt, terwijl ze meer dan de helft van hun spelers moeten verkopen – iets dat Real Madrid of Manchester City nooit hoeven te doen.

‘Ze zien dat Matthijs de Ligt voor 75 miljoen is verkocht, en dat de relatief onbekende Jurriën Timber die er nu staat het zowat nog beter doet. De 19-jarige Ryan Gravenberch is beter dan Frenkie de Jong op die leeftijd. Het knappe is ook dat ze een echt team vormen. Gisteren was iedereen gewoon goed, dat komt bijna nooit voor.’

Hoe krijgt de trainer dat voor elkaar?

‘Je moet dat ook niet té romantisch maken. Een jaar of vier geleden, toen Erik ten Hag begon als trainer, heeft Ajax gezegd: we willen aansluiten bij de Europese top, en dat kan alleen als we onze talenten samenbrengen met ervaren topspelers.

‘Toen hebben ze Daley Blind en Dusan Tadic gehaald, en daarvoor hebben ze de salarissen substantieel moeten verhogen. De best verdienende spelers van Ajax zitten op jaarsalarissen van 4 à 5 miljoen euro, dat zag je daarvoor niet in Nederland. Als het slecht gaat, krijgt Ajax dat als een boemerang terug: belachelijk, zulke salarissen, zeggen mensen dan. Maar nu gaat het goed.

‘Ik heb altijd geschreven dat een Nederlandse club nooit meer de Champions League zal winnen. Maar de enige manier waarop het zou kunnen, is als een unieke groep zelfopgeleide talenten wordt aangevuld met topspelers van buiten. Nu is de situatie ideaal. Neem Antony, die hebben ze in Brazilië gescout en voor 20 miljoen euro overgenomen, veel geld, en dat blijkt een wereldtopper. Die gaan ze voor tientallen miljoenen euro’s meer weer verkopen.’

Zondag speelt Ajax tegen PSV. Moet die deze westrijd met angst en beven tegemoet zien?

‘PSV zal wel met enige zenuwen naar de Arena komen, maar dat is een totaal andere wedstrijd. Dortmund wilde graag aanvallen en gaf daardoor heel veel ruimte weg. PSV zal zich ongetwijfeld verdedigender opstellen, en proberen te scoren vanuit de counter. Dan kunnen ze zomaar een punt pakken of winnen, al acht ik die kans niet zo groot. Elke wedstrijd is weer anders: het spel van gisteren verdient applaus, nu is het weer tijd om over te gaan op de orde van de dag.’