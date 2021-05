Gio Lippens doet examen: ‘Je hoeft niet perfect Frans te kunnen spreken, je moet het kunnen begrijpen’

Gio Lippens in 2018. Beeld ANP Kippa

‘Tijdens de Tour de France krijg je in het ‘Village Départ’ altijd een tas vol kranten’, zegt Gio ­Lippens (62) nadat hij razendsnel de Franse tekst voor het vmbo-examen Frans heeft doorgenomen. Ook het ­onderwerp, de Olympische Spelen, is de sportverslag­gever bekend. Met de zeven vragen over de tekst heeft hij dan ook weinig moeite.

De wielercommentator is verrast hoe leuk en actueel de teksten zijn. ‘Toen ik examen deed, eind jaren zeventig, ­waren de teksten supersaai.’ Hij wijst op het stuk over vlees eten en het klimaat: ‘Dit is in Frankrijk een enorm groot ­issue. Er zijn recentelijk actiegroepen opgericht tegen ­vegetarisch eten in bijvoorbeeld schoolkantines.’

Ook de openingstekst over Beyoncé’s videoclip in het Louvre vindt hij interessant: ‘Hier raakt popcultuur de grote cultuur.’

Bij het leren van een taal is het volgens Lippens niet belangrijk dat je die perfect kunt spreken. ‘Je moet het kunnen begrijpen en jezelf verstaanbaar kunnen maken.’ Hij verstaat de taal goed, dat moet ook wel: de Tourradio is deels in het Frans. ‘Maar als ik een gesprek voer dat inhoudelijk de diepte ingaat, vind ik het soms nog steeds moeilijk.’

Zelf deed hij ruim veertig jaar geleden vwo-examen. Voor zijn spreekvaardigheid haalde hij een 9. ‘Om mijn zeer strenge leraar tevreden te stellen, had ik ter voorbereiding een boek van Sartre in het Frans én in het Nederlands gelezen.’

Maar Lippens ging de taal pas echt vloeiend spreken ­nadat hij als 18-jarige een ­vakantiebaantje in Spanje had en een Française aan de haak sloeg ­– met vrijkaartjes voor de disco. ‘Terug in onze thuislanden belden we drie keer in de week en schreven we heel veel liefdesbrieven.’

TIP VOOR ENGELS Neem voorafgaand aan het examen Engels nog even de belangrijkste functie- en signaalwoorden door, zegt YouTube-meester Gijs Palsrok (39) tegen alle vwo-leerlingen die vandaag het verplichte eindexamen Engels afwerken. ‘Die signaalwoorden koppelen stukjes informatie aan elkaar. Voor het begrijpen van de structuur van een tekst zijn ze van groot belang.’