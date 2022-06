‘Gino komt niet meer thuis, hij zal ook nooit meer voetballen’

Bij het huis in Geleen waar het lichaam van Gino werd gevonden, worden bloemen, kaartjes en knuffels neergelegd. Beeld ANP

‘We hebben naar nieuws, waar je misschien van schrikt’, zegt de presentator van het Jeugdjournaal zaterdagavond net over zevenen. Hij moet zich hebben afgevraagd: hoe kijk je in de camera als je op het punt staat kinderen van rond de 9 jaar te vertellen dat een jongen van 9 die na het eten nog even ging voetballen niet meer leeft?

Gino ging woensdagavond naar een trapveldje in Kerkrade en kwam niet meer thuis bij zijn zus, waar de jongen uit Maastricht logeerde. Een groot opsporingsonderzoek begint. Er gaat een Amber Alert uit. Familieleden, buurtbewoners en vrijwilligers kammen de buurt uit, tot diep in de nacht maar tevergeefs. De politie vindt donderdagavond op een parkeerplaats bij een sportaccommodatie in de buurt alleen een zwarte step met rode handvatten – precies zo eentje als Gino had.

In de nacht van vrijdag op zaterdag houdt de politie de 22-jarige Donny M. uit Geleen aan op verdenking van betrokkenheid bij de verdwijning van de jongen. Hoe justitie hem op het spoor kwam, is nog niet bekend. Maar op diens aanwijzing wordt zaterdag omstreeks 11.45 uur een lichaam gevonden, in een tuin in van een leegstaande, uitgebrande woning in Geleen.

Het zwartste scenario wordt zaterdagmiddag om half 5 tijdens een persconferentie bevestigd: het is Gino. Hij leeft niet meer. De doodsoorzaak wordt niet bekendgemaakt. ‘Gino komt niet meer thuis’, zegt burgemeester Petra Dassen van Kerkrade. ‘Hij zal ook nooit meer voetballen of de liefde van zijn familie voelen.’ Haar collega uit Geleen: ‘Woorden schieten tekort.’

Tijdens de persconferentie bevestigt de politie dat de 22-jarige verdachte bekend is bij justitie. Zondag meldt de regionale Limburgse omroep L1 dat de toen nog minderjarige Donny M. in 2017 is veroordeeld voor het misbruiken en mishandelen van twee jongetjes in Sittard. Hij wordt veroordeeld tot bijna vijf maanden gevangenisstraf en een gedwongen behandeling in een instelling voor geestelijke gezondheidszorg.

Het OM verdenkt M. nu in elk geval van betrokkenheid bij de dood van Gino. Hij wordt dinsdag in Roermond voorgeleid aan de rechter-commissaris die bepaalt of hij langer vast blijft zitten. Of er mogelijk sprake is geweest van seksueel misbruik, moet nog uit onderzoek blijken.

Op sociale media zijn mensen minder terughoudend. Een foto van de vermeende verdachte wordt gedeeld, met naam en toenaam, plus suggesties voor gepaste straf. Maar de man op de foto is helemaal niet de verdachte in de zaak, waarschuwt de politie voor een heksenjacht. ‘Wij verzoeken dringend om deze beelden te verwijderen en niet te delen.’

Bij het trapveldje in Kerkrade waar Gino woensdag nog voetbalde, vormt zich in het Pinksterweekend een zee van bloemen, knuffels, kaartjes en kaarsjes. Een stuk plastic beschermt tegen de regen. ‘Het is zo bij ons om de hoek’, zegt leeftijdsgenoot Ryan zondagavond in het Jeugdjournaal. Hij vraagt zich hardop af wat iedereen zich afvraagt: ‘Wat voor gek doet nou zoiets?’

Woensdagavond is er een herdenkingstocht. Ronkende motoren en mooie auto’s worden opgeroepen mee te rijden. Want daar, laat zijn familie weten, was Gino dol op.