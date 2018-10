Gilberto Benetton (77), de man naar wie iedereen keek na het instorten van de Morandi-brug in Genua, is overleden

De man naar wie iedereen keek toen deze zomer in Genua de Ponte Morandi instortte is overleden. Gilberto Benetton (77) was degene die van het gelijknamige modemerk ook een groot constructie-, transport- en cateringbedrijf maakte. Toen op 14 augustus het meest imposante bouwwerk van wegbeheerder Atlantia/Autostrade per l’Italia naar beneden kwam, werd Gilberto Benetton als grootaandeelhouder gebrek aan onderhoud en onverschilligheid verweten.

De familie Benetton in de jaren tachtig, met als tweede van links Gilberto. Beeld Mondadori via Getty Images

In zijn woonplaats Treviso overleed Gilberto na een kort ziektebed in het bijzijn van zijn vrouw Lalla, zijn dochters Barbara en Sabrina en zijn schoonzoon Ermanno, schrijven zij in het bericht waarin zijn dood maandag bekend werd gemaakt. Gilberto, die volgens het zakenblad Forbes een vermogen van 2,4 miljard euro achterlaat, richtte het kledingmerk United Colors of Benneton in 1965 met zijn broers Luciano en Carlo en zijn zus Giuliana op in Ponzano Veneto, een plaatsje niet ver van Venetië in noordoost Italië. Eerder dit jaar overleed zijn jongere broer Carlo op 74-jarige leeftijd.

United Colors of Benetton vierde met de felgekleurde kleding hoogtijdagen in de jaren tachtig en negentig, niet in de minste plaats door provocerende, op gelijkheid gerichte reclame-uitingen met foto's van Oliviero Toscani. In de Verenigde Staten werd na veel ophef een reclameafbeelding teruggetrokken waarop een zwarte vrouw de borst geeft aan een wit kind. Na de eeuwwisseling verloor het kleurrijke Benetton veel terrein op goedkopere ketens als H&M en Zara.

Het verwassen merk wist desondanks de aandacht nog geregeld op zich gericht. Een bewerkte foto van een kussende paus en een Egyptische imam dreigde in 2011 uit te lopen op een rechtszaak met het Vaticaan - waarna Benetton de afbeelding niet meer gebruikte. Deze zomer was er veel kritiek op Benetton nadat het de merknaam op foto's van vluchtelingen uit Libië had geplakt, deze in een krant liet afdrukken en verspreidde via Twitter. Het bedrijf zou aandacht proberen te trekken over de ruggen van vluchtelingen. De Italiaanse minister van Binnenlandse Zaken noemde de campagne ‘verachtelijk’.

Diversificatie van het familiebedrijf

Alsof hij het verbleken van de United Colors of Benetton zag aankomen, richtte Gilberto zich als financieel brein drie decennia geleden al op de diversificatie van het familiebedrijf. Hij creëerde de Edizione Holding, dat in 2017 een omzet had van 12,1 miljard euro. De maatschappij is onder meer betrokken bij vastgoed, telecom, bankzaken en bij boerenondernemingen. Ook heeft het belangen in de uitbater van wegrestaurants Autogrill. Het bouwbedrijf Atlantia - waarvan Benetton als een van de rijkste families grootaandeelhouder is - verdient niet alleen veel geld aan tolwegen in Italië (Autostrada), Spanje en Zuid-Amerika, maar ook aan de exploitatie van twee luchthavens in Rome, drie in Zuid-Frankrijk en als belanghebbende in de Eurotunnel.

Dat de ondernemersfamilie achter Autostrada per l’Italia te laat en te kil zou hebben gereageerd op de tragedie met de brug in Genua - die 43 levens eiste - weersprak Gilberto in een van zijn laatste interviews. De Benettons hebben de schijn tegen sinds in 2013 textielfabriek Rana Plaza in Bangladesh instortte (1.134 doden). Toen kreeg hun modehuis, als een van de belangrijke opdrachtgevers aan de fabriek, het verwijt veel te lang te hebben gewacht met financiële compensatie voor de nabestaanden. Tegen de Italiaanse krant Corriere della Sera ontkende Gilberto met klem dat de instorting van de brug in Genua hem onverschillig had gelaten.

Atlantia-voorzitter Fabio Cerchiai en Autostrada-directeur Giovanni Castellucci prijzen Gilberto voor ‘zijn ‘grote ondernemersvisie, die nieuwe wegen van groei mogelijk maakte’. Hoe lang deze wegen in Italië nog begaanbaar zijn voor de Benetton-familie is onzeker na de brugramp in Genua. De Italiaanse regering heeft vanwege gebrek aan onderhoud beloofd de autowegconcessies in handen van Autostrada te zullen intrekken.