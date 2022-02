Gijzeling in de Apple Store: op het Leidseplein is het ijzig stil

18:36 uur: Hulpdiensten bij het Leidseplein in het centrum van Amsterdam. Een groot deel van het plein is afgezet na melding van een gijzeling in de Apple Store op het plein. Beeld Joris van Gennip / ANP

17.37 uur

Max Wind staat dinsdagmiddag even na half zes op het punt over te steken naar de Amsterdamse Stadsschouwburg, als hij vuurwerk denkt te horen. Een beveiliger rent langs hem heen de Apple Store uit, met zijn telefoon tegen zijn oor gedrukt. ‘Politie, politie, er is een overval!’, roept de man.

Nietsvermoedend steekt Wind over, richting de schouwburg, waar hij met een vriend heeft afgesproken. Pas daar aangekomen, ziet hij een ‘chunky man met een soort muts’ naar de deur van de Apple Store lopen. De man is gewapend en lijkt een andere man in gijzeling te houden. ‘Pas veel later besefte ik: dat was geen vuurwerk, maar dat waren schoten’, zegt Wind.

Veronica Baas, programmamaker van het nabijgelegen debatcentrum De Balie, heeft dan net 112 ingetoetst. Ze heeft om 17.30 uur boodschappen gedaan bij de Albert Heijn om de hoek van de Apple Store en zag mensen ‘wegstuiven als duiven’, vertelt ze aan NRC. Aan de andere kant van het raam, hemelsbreed op anderhalve meter, ziet ze een man met een pistool met een lange, dunne loop. Hij lijkt door een vitrine te graaien. Als ze de meldkamer aan de lijn krijgt, lijkt die nog van niets te weten. Maar nog voor ze heeft opgehangen, stopt het eerste politiebusje op het plein.

Wind is dan al met zijn vriend de schouwburg ingevlucht en doet de deur op slot. Door een open raam zien ze hoe steeds meer politiemensen, tot de tanden toe bewapend, de Apple Store omsingelen. Gespecialiseerde politie-eenheden stellen zich verdekt op. Het is muisstil op het Leidseplein.

18.22

De politie bevestigt te zijn uitgerukt na een melding ‘bij een winkel’. Wat de aard van de melding precies is, kan nog niet worden gezegd. Meerdere mensen melden aan AT5 schoten te hebben gehoord.

Voor het grote publiek wordt duidelijk wat er aan de hand is. Een getuige heeft gefilmd hoe de gijzelnemer voor het raam verschijnt. Hij draagt een soort camouflagepak en heeft zijn capuchon op. Zijn linkerarm heeft hij geslagen om een andere man: een 44-jarige Bulgaar, zo blijkt, die als klant in de Apple Store is. Met zijn rechterarm houdt de gijzelnemer hem onder schot.

Op een filmpje van dat rondgaat, loopt de gijzelnemer driftig heen en weer. Hij trapt een keer tegen het raam. Ook roept hij dingen, maar de kreten zijn niet te verstaan. Razendsnel verspreiden de beelden zich via alle sociale mediakanalen.

19.00 uur

De politie zoekt contact met de piketdienst van Slachtofferhulp. Het is duidelijk dat tientallen mensen zich in de Apple Store bevinden en mogelijk een traumatische ervaring ondergaan. Direct stelt Slachtofferhulp een team van zes mensen samen. Een uur en drie kwartier later arriveren zij op locatie.

19:15 uur: De gijzelnemer in de Apple Store op het Leidseplein heeft zijn arm over een schouder van de gegijzelde geslagen. Beeld Dim Balsem / ANP

19.01 uur

Een opengeklapte laptop, een blikje Red Bull, een kartonnen bekertje ijskoffie, een tang en wat lijkt op een doosje pillen. Uitgestald op een lichtbruine tafel die onmiskenbaar toebehoort aan de gegijzelde Apple Store in het Amsterdamse Hirschgebouw.

Het tafereel is te zien op een foto die binnenkomt op de Whatsapp-telefoon van de lokale omroep AT5. Het onderschrift is warrig. ‘Hier spreekt de gijzelnemer, als het bedrag niet gaat worden verstuurd. Is deze stuurd. Is deze man het leven mede het systeem op jullie geweten’, staat er.

De tiplijn is voor de omroep een belangrijk middel om informatie te vergaren. En dat werkt: via de telefoon is de redactie van AT5 soms eerder op de hoogte van een steekpartij of ander ongeval dan de politie. Veel Amsterdammers hebben het tipnummer in hun telefoon staan. De gijzelnemer blijkbaar ook.

Een van de foto’s is een indringende selfie, waarop de gezichten van de gijzelnemer en gijzelaar deels te zien zijn. De onlineredacteur van dienst overlegt met de hoofdredacteur van AT5, Altan Erdogan (54), die vanavond voor het eerst invalt als nieuwschef. ‘Zo veel kan er vanavond niet gebeuren, toch?’, zei hij die middag nog voor de grap tegen collega’s.

Al snel komen ze tot de conclusie dat ze inderdaad met de gijzelnemer te maken hebben en besluiten ze de foto’s op dit moment niet te publiceren. ‘Je moet dan heel hard op de rem gaan staan’, zegt Erdogan later. ‘We zijn dan misschien wel de enige met die foto’s, maar het is verslag doen van een zwart gat. Van de politie krijgen we namelijk al uren geen informatie, we weten niet of er nog meer gijzelnemers aanwezig zijn. We willen mensen niet extra in onveiligheid brengen.’

AT5 stuurt de foto’s door naar de politie. Op de selfie lijkt de man een bomvest te dragen, waar ‘Kneedspringstof’ op staat.

Gijzeling Amsterdam van bovenaf. Beeld -

19.34 uur

De politie weet wie de gijzelnemer is: een 27-jarige Amsterdammer met een strafblad, onder meer vanwege het overtreden van de Wet wapens en munitie. Hij eist 200 miljoen euro aan cryptovaluta en dreigt zichzelf op te blazen, zo maakt de politie later bekend.

De man werkt bij de bezorgdienst van Albert Heijn, melden RTL Nieuws en andere media de volgende dag op basis van ‘bronnen rond het onderzoek’. Het zou kunnen verklaren waarom er dinsdagavond een Albert Heijn-busje met knipperende lichten voor de Apple Store geparkeerd staat.

Op het Leidseplein zijn specialistische eenheden van de politie ter plaatse om de situatie ‘onder controle te krijgen’, meldt het persbureau ANP. De politie is nog altijd terughoudend met informatie. Ze wil ‘de inzet daar niet verstoren’.

Het raam van de stadsschouwburg is inmiddels dicht, net als de gordijnen. Binnen zit nagenoeg iedereen op zijn telefoon te kijken. Op sociale media is de gijzeling best goed te volgen, dankzij alle foto’s, filmpjes en livestreams.

De politie maakt zich echter grote zorgen dat de gijzelnemer meekijkt. Daarom neemt het korps contact op met mensen die rechtstreekse beelden van de gijzeling uitzenden, met het dringende verzoek ermee te stoppen. Ook twittert de politie: ‘Mensen met zicht op de Apple Store willen we vragen terughoudend te zijn met het publiceren van beeldmateriaal of livestreams.’ De volgende dag laat de politie weten dat ‘het delen van dit soort gegevens in een situatie als deze erg schadelijk kan zijn en mogelijk strafrechtelijke gevolgen kan hebben’.

Enorme politie inzet op en rond het Leidseplein. Beeld Joris van Gennip

19.39 uur

De specialistische politie-eenheden hebben zwaar geschut meegenomen, blijkt uit een filmpje van een misdaadverslaggever van RTL Boulevard op Twitter. Daarop komt een Bearcat aanrijden: een mat zwart voertuig van 6 meter lang (gewicht: 9.300 kilogram) dat dwars door muren heen kan beuken en dat explosieven en kogelregens moet kunnen doorstaan.

20.01 uur

Het liveblog van Het Parool meldt op basis van ‘meerdere bronnen’ dat medewerkers en klanten van de Apple Store zich hebben verschanst in een afgesloten ruimte boven de winkel. Het ‘juicekanaal’ van Yvonne Coldeweijer meldt dat die ruimte alleen toegankelijk zou zijn met pasjes van medewerkers. Volgens ‘een spion’ – zo noemt ze haar bronnen wel vaker – gaat het om een grote groep die daar veilig zit, ‘voor zover het kan’.

Op sociale media gaan inmiddels talloze geruchten en onbevestigde berichten rond. De politie vraagt daarom opnieuw om terughoudendheid. AT5-hoofdredacteur Erdogan: ‘Je ziet op dat moment een verschil tussen klassieke media en sociale media. Wij wisten ook wel dat er waarschijnlijk meer mensen in het gebouw aanwezig waren, maar als we dat niet bij de politie bevestigd krijgen, doen we er niks mee.’

20.30

Een verslaggever van De Telegraaf ziet een stuk of tien werknemers van de Apple Store staan bij het Vondelpark, een paar minuten lopen vanaf de winkel. Via een trap aan de achterkant van het gebouw hebben ze het pand verlaten. Ze vertellen dat ze lang hebben gewacht, tot ze een teken kregen dat ze mochten vertrekken.

Stiekem ontruimt de politie het gebouw stap voor stap, omdat de indruk bestaat dat de gijzelnemer geen idee heeft hoe veel mensen zich daar nog bevinden.

De specialistische politie-eenheden hebben zwaar geschut meegenomen. Beeld Joris van Gennip

22.00

In de loop van de avond blijken steeds meer mensen vast te zitten in het gebouw. De politie haalt uiteindelijk zo’n zeventig mensen naar buiten. Rond tien uur verzamelt een groepje betrokkenen zich bij een bus van het openbaarvervoerbedrijf GVB, waar een huilend meisje wordt getroost door twee jonge mannen. De bus vertrekt naar een politiegebouw. Daar kunnen betrokkenen een getuigenverklaring afleggen en is slachtofferhulp beschikbaar.

22.34

De gijzelnemer heeft de politie gevraagd om water. Daarop komt een robot met een zakje met daarin een flesje water naar de Apple Store gereden. Binnen geeft de gijzelnemer de gijzelaar de opdracht om de deur te openen en het water te pakken.

Als de deur opengaat, sprint de gijzelaar naar buiten. De gijzelnemer gaat onmiddellijk achter hem aan, met een wapen in de hand. De situatie is onoverzichtelijk en levensgevaarlijk.

In zulke situaties kan de verdachte worden uitgeschakeld met gericht vuur, weten agenten ter plaatse. Een medewerker van de DSI (Dienst Speciale Interventies), die vlakbij staat in een auto, ziet een andere mogelijkheid: hij geeft gas, rijdt hard naar voren en rijdt de gijzelnemer aan. De man rolt over de motorkap, valt op de grond en blijft roerloos liggen. Scherpschutters houden hem onder schot, zo blijkt uit groene laserstralen die op zijn lichaam zijn gericht.

Het is opnieuw ijzig stil op het Leidseplein. Hoe zit het met dat bomvest, waarover allerlei berichten circuleren? De politie vraagt de man zijn hand op te steken, hoort een verslaggever van Het Parool. Als de gijzelnemer nog altijd niet beweegt, rijdt een robot naar hem toe om hem te onderzoeken op explosieven. Even later wagen medewerkers van de Explosieven Opruimingsdienst zich dichterbij. De verdachte heeft explosieven op zijn lichaam, maar die blijken niet op scherp te staan. Hij wordt zwaargewond afgevoerd naar het ziekenhuis, waar agenten hem permanent bewaken. De politie bevrijdt nog meer mensen uit het gebouw.

De gijzelnemer nadat hij is aangereden door de politiewagen. Beeld ANP

00.31

‘Dit zijn vreselijke beelden’, zegt de Amsterdamse korpschef Frank Paauw tijdens een persconferentie over de aanrijding. ‘Maar gelet op de situatie zijn we hier blij mee, op dit ogenblik.’ Hij roemt de moed van de gijzelaar en de ‘alerte, adequate’ reactie van de DSI. De Rijksrecherche heeft een onderzoek ingesteld. Dat gebeurt altijd als de politie ‘een geweldsmiddel’ inzet.

Dan komt Paauw met een opmerkelijke onthulling: ‘Vier personen die zich in de winkel bevonden, hebben zich gedurende de hele gijzeling schuilgehouden in een kast op de begane grond. Dat was natuurlijk voor hen een heel indringende en bedreigende situatie, zo dicht bij de gijzelnemer. Wij wisten dat ze daar zaten, gelukkig wist de verdachte het niet.’

Met medewerking van Gijs Beukers