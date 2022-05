Gijs van Dijk niet terug in Tweede Kamer voor PvdA zolang onderzoek naar zijn gedrag niet is afgerond

Om het onafhankelijke onderzoek naar ‘ongewenst gedrag in zijn privésfeer’ de ruimte te geven, trok Gijs van Dijk zich in februari terug uit zijn politieke functie als Kamerlid voor de PvdA. Beeld ANP / Peter Hilz

Van Dijk kwam in aanmerking om de plek van vertrokken fractievoorzitter Lilianne Ploumen in te nemen, omdat hij nog steeds op de kieslijst staat. Zo’n terugkeer ziet hij wel zitten, maar alleen op voorwaarde dat hij ook zijn woordvoerderschap terugkrijgt. Dat staat zijn partij niet toe zolang het onderzoek naar zijn gedrag niet is afgerond. PvdA-fractievoorzitter Attje Kuiken reageert positief op zijn besluit.

Aan NRC vertelt Van Dijk ook dat hij nooit heeft overwogen om de zetel als zelfstandig Kamerlid in te nemen: ‘Ik word nooit de eenentwintigste fractie. Zo zit ik niet in elkaar. Ik wil alleen de sociaal-democratie vertegenwoordigen en daarvoor heb ik de fractie nodig.’ Als de resultaten van het onderzoek Van Dijk vrijpleiten wil hij alsnog graag terugkeren: ‘Daarom is het voor mij van belang dat er een goede waarheidsvinding komt en eerherstel.’

Spijt

De voormalig FNV-bestuurder vertrok in februari uit de Kamer, nadat er volgens zijn partij ‘verschillende meldingen’ van ‘ongewenst gedrag in de privésfeer’ waren binnengekomen. Van Dijk erkende toen dat hij in zijn ‘persoonlijke leven in de relationele sfeer niet altijd eerlijk geweest’ is. ‘Mocht dat mensen pijn hebben gedaan, dan wil ik daarvoor mijn oprechte excuses aanbieden. Om het onafhankelijke onderzoek de ruimte te geven, trek ik mij terug uit mijn politieke functie.’

Sindsdien liet hij niets van zich horen, maar er waren wel aanwijzingen dat hij niet tevreden was met de richting die het onderzoek nam. Dat loopt nu drie maanden en het voormalig Kamerlid zegt al die tijd ‘in het donker’ te hebben gezeten. ‘Ik heb er spijt van dat ik mijn zetel toen niet heb behouden. Dan was het onderzoek misschien sneller afgerond.’

‘Dit was geen MeToo’

Van Dijk geeft toe dat hij ‘privé een paar zware jaren heeft gehad’, waarin hij onder andere is gescheiden en vreemdging. ‘Maar dit was geen MeToo of grensoverschrijdend gedrag. Het was privé. Scheiden gebeurt, een liefdesleven gebeurt. In de Tweede Kamer zijn we ook mensen, of willen we alleen robots?’ Zijn werk, benadrukt hij, heeft het ‘nooit beïnvloed’.

Volgens Van Dijks advocaat Christiaan Alberdingk Thijm gaan de meldingen over hem ‘alle kanten op, van overtreding van de reiskostenvergoeding van de Tweede Kamer, overmatig alcoholgebruik tot het lekken van de Miljoenennota.’ Die eerste twee meldingen werden later ingetrokken. Alberdingk Thijm heeft er bij de PvdA op aangedrongen om bij de oorspronkelijke onderzoeksopdracht te blijven: ‘grensoverschrijdend en/of ongewenst gedrag naar personen’.