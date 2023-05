Gijs van Dijk eist rectificatie van Tinkebell: ‘Ik wil gewoon in stilte verder met mijn leven’

‘Ik heb altijd gedacht: dit gaat wel over’, zei Gijs van Dijk vandaag in de rechtbank van Amsterdam. Beeld Raymond Rutting / de Volkskrant

‘Ik had hier helemaal niet willen zitten’, aldus Van Dijk. ‘Ik heb heel lang gedacht dat ik het beste kan wachten tot de storm voorbij is.’ Maar ruim een jaar nadat de voormalig vakbondsman na aantijgingen van grensoverschrijdend gedrag door de PvdA was gevraagd zijn zetel op te geven, blijft de geruchtmakende kwestie Van Dijk achtervolgen. ‘Ik heb geen werk meer, ik zie mijn zoon niet. Ik wil gewoon in stilte verder met mijn leven’, zei hij geëmotioneerd in de rechtbank.

Daar stond hij tegenover Tinkebell, met wie hij eerder een amoureuze affaire onderhield en tegen wie hij nu een kort geding heeft aangespannen. Aanleiding voor de rechtsgang zijn de uitspraken die Tinkebell onlangs deed in Radio 1-programma Mischa!. Daar beschuldigde zij Van Dijk van aanranding van een vrouwelijk PvdA-lid. Ook zou hij volgens Tinkebell een relatie hebben gehad met PvdA-leider Attje Kuiken, en zou hij 350.000 euro hebben gekregen van de partij.

Uitspraken die volgens Van Dijk niet kloppen en bovendien schadelijk zijn voor zijn reputatie. ‘Ik heb altijd gedacht: dit gaat wel over.’ Maar na de beschuldiging op Radio 1 was voor hem de maat vol. Hij eist dat Tinkebell op Twitter en in haar podcast rectificeert.

Over de auteur

Avinash Bhikhie is politiek verslaggever voor de Volkskrant. Hij schrijft sinds 2014 over de nationale politiek.

Op de zitting kon Tinkebell geen bewijzen overhandigen om haar beschuldigingen hard te maken. Haar advocaat bepleitte dat luisteraars haar woorden zouden hebben opgevat als iets waar Tinkebell in gelooft. De desbetreffende Mischa!-aflevering waarin de uitingen zijn gedaan is inmiddels niet meer terug te vinden.

Geheim rapport

Van Dijk leverde in februari vorig jaar zijn Kamerzetel in nadat de partijtop meldingen van grensoverschrijdend en ook seksueel grensoverschrijdend gedrag binnenkreeg. In de nasleep van de onthullingen rond The Voice en Marc Overmars, besloot de PvdA onderzoekbureau Bezemer en Schubad in te schakelen om de meldingen over Van Dijk te onderzoeken. De precieze inhoud van het rapport is geheim. In een samenvatting schrijft het bureau wel dat meldster zich grensoverschrijdend en/of ongewenst behandeld hebben gevoeld. Voor de PvdA-top was dat aanleiding Van Dijk te berispen.

Een interne beroepscommissie van de PvdA vernietigde dat oordeel in oktober vorig jaar waarna excuses van partijvoorzitter Esther-Mirjam Sent volgde: er waren geen meldingen van seksueel grensoverschrijdend gedrag binnengekomen en de top erkende fouten te hebben gemaakt.

Tot welk oordeel de rechtbank komt, wordt 8 juni duidelijk. Dan volgt de uitspraak.