Gijs Herderscheê over commissie-Borstlap: ‘Met schaafwerk los je deze problemen niet meer op’

Welke reacties kunnen we vandaag verwachten?

‘Alle belangenclubs en partijen gaan vandaag piepen over een dingetje in het advies wat hen of hun achterban raakt. Het advies haalt alles overhoop, dus er zijn gevolgen voor iedereen. Borstlap zei het al in het interview: ‘Voor iedereen zit er zoet én zuur in.’ Iedereen gaat er vandaag wat uitpikken.

‘Maar iedereen moet over zijn eigen deelbelang heen springen. Vandaag zullen we vooral van alle clubs horen waar de pijn zit. Maar Borstlap zegt: kom uit je schuttersputje en kijk naar het grote geheel en naar de toekomst van Nederland. Over een paar dagen is het stof neergedaald en zal dat gedeelte beginnen.

‘Twintig jaar geleden hadden we problemen met de WAO, de Wet op de arbeidsongeschiktheidsverzekering. De commissie-Donner kwam toen met een plan waarvan in eerste instantie iedereen ook zei dat het vreselijk was. Uiteindelijk heeft het zes jaar geduurd, maar het heeft wel voor een nieuwe wet gezorgd. Zo’n proces zou hier ook kunnen gebeuren.’

Wat is opvallend aan dit advies?

‘Het deeltijdontslag, het verhogen en verkorten van de WW‐uitkering voor ontslagen werknemers, het advies voor permanente scholing... Daar is een cultuuromslag voor nodig. We moeten in de praktijk zien of het werkt. De zelfstandigenaftrek voor zzp’ers zou verdwijnen, daar gaan zzp’ers natuurlijk over klagen. Maar ze krijgen er veel voor terug, zoals een contract en sociale zekerheid.’

Hoe groot is de kans dat deze adviezen daadwerkelijk worden doorgevoerd?

‘Volgend jaar zijn Tweede Kamerverkiezingen, dus partijen gaan binnenkort weer aan hun partijprogramma's werken die in het najaar verschijnen. Alle partijen zullen uit dit advies pikken wat bij hen past. Het is mogelijk dat minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid Wouter Koolmees de Sociaal-Economische Raad (SER) om advies vraagt. Als de SER voor de zomer met een advies komt, krijgt het al meer gewicht, dat kan gaan meetellen bij de verkiezingen en misschien ook bij de formatie. Dus er gaat zeker wat mee gebeuren.

‘Het zal niet zo zijn dat alles in één keer wordt overgenomen, dit moet stapsgewijs. Het is zo’n groot project, dat duurt jaren.’

Werden deze adviezen verwacht in Den Haag?

‘Ik weet niet of het zo grootschalig was verwacht. Bepaalde onderdelen en onderwerpen lagen natuurlijk wel in lijn der verwachting, maar niet zo’n veelomvattende aanpak. Maar met schaafwerk kun je de boel niet meer rechttrekken, er moeten grote oplossingen komen. Dit raakt iedereen: alle werkenden en alle mensen die willen werken. Dit gaat de hele sociaal-economische orde aan.’