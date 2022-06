🎧 Podcast Met Groenteman in de kast

Gijs Groenteman op bezoek in Friesland bij oud-politicus Hans Wiegel

Gijs gaat in Friesland op bezoek bij een roemrucht oud-politicus: Hans Wiegel. Hij praat met hem over de poffertjes van zijn oma, zijn eerste schreden in de politiek, het grote verdriet in zijn leven en natuurlijk zijn indrukwekkende carrière. Of in de woorden van Wiegel zelf: c’est la vie en maak er wat van.