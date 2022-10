🎧 Podcast Met Groenteman in de kast

Gijs Groenteman interviewt schrijver Oek de Jong

Oek de Jong schreef zijn nieuwste boek Man zonder rijbewijs in een ‘schrijforkaan’. Hij vertelt Gijs hoe hij van toeschouwer langzamerhand steeds meer een deelnemer van het leven werd, en welke rol zijn rijbewijs daarbij speelde. Verder komt de geaardheid zijn moeder aan bod, zijn burn-out die tot een depressie leidde, en hoe mooi schrijven is wanneer hij exact het goede woord voor een situatie of gebeurtenis optekent.