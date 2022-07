🎧 Podcast Met Groenteman in de kast

Gijs Groenteman interviewt schrijver Karina Schaapman over haar geliefde Eli Conten en natuurlijk haar creatie Het Muizenhuis

Gijs gaat op bezoek bij schrijver en oud-politicus Karina Schaapman. Onlangs overleed haar man, kunstenaar Eli Content, die Gijs twee jaar geleden voor deze podcast interviewde. Ze praten over missen, rouwen, haar moeder, het circus en momenten van ontheemding. En natuurlijk over het ontstaan van haar succesvolle muizenimperium. Ze maakte het fotoboek ‘Lust for life + more’, waarin ze verslag doet van het laatste werk en de laatste momenten van Content. Op dit moment zijn in Stedelijk Museum Kampen zijn laatste werken te zien.