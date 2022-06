🎧 Podcast Met Groenteman in de kast

Gijs Groenteman interviewt schrijver en columnist Hassnea Bouazza over het liefdevolle boek over haar moeder

Hassnae Bouazza schreef een boek ter nagedachtenis aan haar overleden moeder: Een koffer vol citroenen. Ze hield intens veel van haar moeder en wilde haar recht doen, een plek geven in de wereld. En Hassnae weet: in haar leeft ze voort. Gijs zocht haar op om over het boek te praten.