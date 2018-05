Gifbeker nog niet leeg voor D66

Goedemiddag,

D66 kan nog niet echt genieten van het regeringspluche. Het vandaag uitgelekte 'pensioenakkoord' van werkgevers en -nemers ligt dichter bij 50Plus dan bij de partij van Alexander Pechtold. En dan zijn er ook nog kritische partijgenoten die de boel intern willen opfrissen.

POKERSPEL ROND PENSIOENEN

D66-minister Koolmees onder druk

‘Pensioenakkoord’, kopt De Telegraaf vandaag op de voorpagina.

Werkgevers en – nemers zouden er na jarenlang treuzelen uit zijn hoe het verder gaat met het pensioenstelsel. De AOW-leeftijd moet minder snel stijgen, bedrijven krijgen via allerlei vroegpensioenregelingen de kans om makkelijker van oudere krachten af te komen en er komen geen individuele pensioenpotjes.

Pijnpuntjes: het plan gaat vele miljarden kosten en de sociale partners hebben zich niet gehouden aan de voorwaarden die Rutte III op pagina 29 en 30 van het regeerakkoord zo netjes heeft geformuleerd. Minister van Sociale Zaken Wouter Koolmees maakte vandaag geen al te vrolijke indruk; het uitgelekte plan staat dan ook mijlenver af van de ideeën van D66.

Makkelijk gaat het niet worden voor Koolmees om ‘nee’ te zeggen. Met het uitlekken van de plannen – al bezweren alle partijen dat het voorbarig is om te spreken over een akkoord - zijn verwachtingen gewekt. ‘Oudere werknemer krijgt een beetje lucht,’ schreef De Telegraaf vandaag. En het AD kopte op de site: 'Pensioenakkoord in de maak, AOW minder snel omhoog'. Ook 50Plus – bij het pensioendossier tegenpool van D66 - is positief, getuige een video die de partij online zette.

Gaat Koolmees toch op de rem staan? Vooralsnog wil de D66-bewindspersoon ‘in het belang van het proces’ niet reageren.

REFERENDA EN ANDER ONGEMAK

D66-critici willen partijtop opfrissen

Foto ANP Kippa

D66 is afgedwaald van haar oorspronkelijke idealen, vindt een groep van vijftig kritische D66-leden die zichzelf niet zonder pretentie De Opfrissing noemt. De partij zou zich te weinig inzetten voor democratische vernieuwing. ‘Bij sommige D66’ers heerst het idee dat meer democratische vernieuwing populisme in de hand werkt. We zijn het daar niet mee eens,’ aldus De Opfrissing-woordvoerder en ex-Kamerlid Boris van der Ham.

De D66-top zal niet verrast zijn door de kritiek – Van der Ham werd een dag eerder al in de wandelgangen van D66 gesignaleerd – maar het illustreert wederom dat de partij het lastig heeft binnen de coalitie. Het afschaffen van het referendum, de pas op de plaats bij medisch-ethische dossiers (‘zorgvuldigheid boven snelheid’), de moeilijk te verkopen draai rond de inlichtingenwet, de EU-alliantie die CDA-minister Wopke Hoekstra smeedde met zeven kleinere EU-lidstaten om op de rem te staan bij al te voortvarende plannen van Frankrijk en Duitsland: het zijn geen ontwikkelingen waar D66’ers warm van worden.

Is de gifbeker bijna leeg? Niet helemaal. Binnenkort ligt er weer een lastig dossier in de Eerste Kamer. Minister van Binnenlandse Zaken Kajsa Ollongren moet dan de ‘wet gedeeltelijk verbod op het dragen van gezichtsbedekkende kleding’ - aka het boerkaverbod - verdedigen.

Inderdaad: D66 was altijd tegen de wet. De nieuwe vrienden VVD, CDA en ChristenUnie stemden in de Tweede Kamer wel voor.

AFSCHEIDSBRIEF VAN DE DAG

Wiebes verliest zijn coördinator

Foto Hollandse Hoogte / Kees van de Veen

Tijdens Rutte II had nieuwkomer Erik Wiebes het nog geregeld lastig – onder meer vanwege een totaal mislukte reorganisatie bij de Belastingdienst – maar deze kabinetsperiode maakte de ex-McKinsey-consultant een vliegende start. Vriend en vijand waren onder de indruk van de voortvarende wijze waarop hij begon met een ambitieus klimaatbeleid en hij was de man die het einde van de gaswinning in Groningen inluidde.

De wittebroodsweken zijn inmiddels voorbij. Wiebes rol bij het afschaffen van de dividendbelasting was pijnlijk, vond hij ook zelf. Eerst suggereerde de VVD’er in een onhandig tv-interview niets te weten van memo’s over de omstreden maatregel, terwijl later bleek dat hij er zelf één had geschreven om de andere onderhandelende partijen tijdens de formatie te overtuigen dat het schrappen van deze inkomstenpost van 1,6 miljard een slim idee is. RTL Z concludeerde vervolgens ook nog eens dat Wiebes in de memo onjuiste en rammelende argumenten heeft gebruikt. PvdA-leider Lodewijk Asscher heeft daar vandaag een debat over aangevraagd.

Ook in Groningen is er nu gemor. Hans Alders legde vandaag zijn functie als Nationaal Coördinator Groningen neer uit onvrede over een beslissing van Wiebes. De minister wil voorlopig geen versterkingsadvies laten maken voor zo’n 1600 woningen in het bevingsgebied, terwijl Alders dat wel had toegezegd. ‘Hoe kan ik vertrouwen herstellen als ik mijn afspraken niet nakom?’, schrijft de afzwaaiende coördinator in zijn afscheidsbrief aan Wiebes. ‘Voor mijzelf geldt dat daarmee mijn integriteit in het geding is.’

