GIF-uitvinder Stephen Wilhite (74) overleden, de man die de lollige, zich eindeloos herhalende videootjes in uw leven bracht

GIF-uitvinder Steve Wilhite. Beeld Stephen Lovekin / Getty

Djif? Kif? Amerikanen weten nooit zo goed hoe ze GIF moeten uitspreken, het bestandsformaat dat vooral bekendstaat om ultrakorte en zich eindeloos herhalende videootjes die gedeeld worden op sociale media. Volgens de Oxford English Dictionary zijn beide uitspraken goed, maar de bedenker van de GIF, Stephen Wilhite, gaf in 2013 in hoogsteigen persoon uitsluitsel: ‘Zij zitten ernaast. Het is een zachte g, uitgesproken als djif. Einde verhaal.’

Djif dus, al geven Nederlanders de voorkeur aan de variant met een harde g, zeker in de liefkozende verkleinwoordvariant: gifje. Sociale media staan er vol mee. Deelnemers aan een discussie gebruiken de bewegende plaatjes, soms inclusief tekst, om een passende reactie met visuele, licht ironische draai te geven. De dame in groene jurk die zich verslikt in de koffie, een popcornkauwende Michael Jackson, het paniekerig kijkend meisje, de in de bosjes verdwijnende Homer Simpson, de cynisch applaudiserende Leonardo DiCaprio; iedereen zal ze wel eens voorbij hebben zien komen.

Grappen en grollen

De veroorzaker van dit alles, Stephen Wilhite, overleed vorige week op 74-jarige leeftijd aan de gevolgen van covid, zo melden Amerikaanse media. Hij werkte in de jaren tachtig van de vorige eeuw voor CompuServe, destijds een grote en bekende internetprovider. Het idee achter het nieuwe bestandsformaat had destijds uiteraard niets te maken met de grappen, grollen en memes die nu sociale media sieren. Omdat internetsnelheden toen nog laag waren, en de kosten hoog, moesten de plaatjes in het nieuwe GIF-format een hoge kwaliteit bieden, terwijl de bestandsomvang laag bleef.

‘Hij heeft GIF helemaal zelf uitgevonden. Dat deed hij thuis. Daarna nam hij het idee mee naar zijn werk nadat hij het had geperfectioneerd’, zegt zijn vrouw Kathaleen tegen nieuwssite the Verge naar aanleiding van het overlijden van haar echtgenoot.

Creatief met GIF

Met succes: GIF-plaatjes werden al snel gemeengoed, zeker in de bewegende variant. In eerste instantie niet eens als de lollige plaatjes die we nu kennen, maar als serieus bedoelde versieringen op de dan nog vaak bijzonder kale internetpagina’s. Een ronddraaiend apenstaartje, mailbox of felgeel under-construction-bord waren halverwege de jaren negentig al heel wat.

Nu, vele jaren later, maakt niemand zich meer druk om de grootte van een plaatje. Toch heeft GIF zichzelf overleefd. Dankzij sociale media. Er zijn speciale en bijzonder populaire sites als Giphy, waar iedereen zelf op zoek kan naar passende gifjes om op Twitter, WhatsApp of een andere dienst te zetten. Het kan nog laagdrempeliger nu steeds meer diensten een ingebouwde GIF-knop hebben in hun app. En wie iets origineels wil maken, kan zelf creatief zijn. Zo biedt Twitter sinds deze week een ingebouwde GIF-maker in zijn iPhone-app. Leve de gif. Excuus, djif.