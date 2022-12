Gidi Heesakkers bezorgt de krant na bij Hans Lammers, die eigenlijk geen teleurgestelde abonnee meer is

Gidi Heesakkers fietst in de baas z’n tijd door het hele land om een teleurgestelde abonnee alsnog een krant te bezorgen. Vandaag: Hans en Ans Lammers uit Boskoop.

Wie: Hans en Ans Lammers

Woonplaats: Boskoop

Afstand: 83 kilometer

Beweegtijd: 3 uur en 1 minuut

De watergangetjes aan weerszijden van de Steinse Tiendweg, een grasdijkje in de polder Stein, zijn bevroren. Net bevroren genoeg waarschijnlijk om het gewicht van twee grote zwanen te dragen. Ik heb nog nooit zo veel zwanen gezien als vandaag. Wat is het mooi, wat is het koud.

Boskoop leek Hans Lammers (66) wel een fijne bestemming voor mij, zo in de winter. Niet te ver van Utrecht. ‘Voordeel van ons is dat je ook in Boskoop Brabants tegen ons mag praten’, mailde hij. In de keuken staat een houten kratje met PSV-opdruk. Op de keukentafel ligt een kerststaaf die Hans en zijn vrouw Ans (65) kregen van de Rotary Club Boskoop, die afgelopen weekend een Santa Run organiseerde en oliebollen uitdeelde op hun oprit.

Het is achthonderd jaar geleden dat de naam van het huidige Boskoop voor het eerst vermeld werd, vertelt Hans terwijl hij op zijn telefoon een filmpje laat zien. Het idee van de Santa Run – geen run, maar een wandeling – was daarom om in Boskoop achthonderd mensen in een kerstmanpak te laten rondlopen. Uiteindelijk werden het er 650. Met de aanschaf van hun verkleedtenue steunden ze een initiatief dat Hans in Boskoop van de grond kreeg, Fietsmaatjes. Het koppelt vrijwilligers aan mensen die niet meer zelfstandig kunnen fietsen, zodat ze samen fietstochten kunnen maken op een duofiets met elektrische trapondersteuning.

‘Het was koud, maar niet zo koud als vandaag. Geen wind, geen regen, iedereen had het zó naar zijn zin. Hoe kwamen we hierop? O ja, die banketstaaf.’

Zwanen op een watergang aan de Steinse Tiendweg. Beeld Gidi Heesakkers

Ans snijdt ’m in stukken en smeert voor mij boterhammen met pindakaas. Ze zijn dubbel chauvinistisch, zegt Hans: allebei afkomstig uit Eindhoven, maar al 42 jaar loyaal aan Boskoop. Ze gingen hier wonen omdat Hans de opleiding tuin- en landschapsinrichting ging doen. ‘Die ik niet heb afgemaakt.’ Boskopers hebben een stug imago, aldus Ans. ‘Maar daar hebben wij nooit last van gehad. Ik weet alleen pas sinds ik hier woon hoe Brabants ik ben, en hoe katholiek.’

Dit huis, aan ‘de goede kant van de brug’, zoals de grap in Boskoop schijnt te zijn, is het helemaal. ‘Maar dat dacht ik bij iedere verhuizing’, zegt Hans. ‘Dit is het, hier gaan we nooit meer weg. En toch heb ik gemerkt dat er altijd beweging in blijft zitten.’ Over teruggaan naar Brabant hebben ze het in de loop van de tijd nog weleens gehad. ‘Maar wat krijg je dan terug? Niet het leven of de mensen die er nog woonden toen wij uit Eindhoven vertrokken.’

Ook in zijn houding ten aanzien van een standaard late of niet bezorgde krant blijkt beweging te zitten. ‘Er is de afgelopen tien jaar veel veranderd aan de bezorging. Vroeger maakte ik me daar druk om. Nu begin ik vrolijk met de digitale krant. En tegen negenen stap ik over op de papieren versie.’ Van een teleurgestelde abonnee is dus eigenlijk geen sprake meer. ‘Als er maar koffie bij is.’

Wilt u ook een krant nabezorgd krijgen door Gidi Heesakkers? Het maakt niet uit waar u woont. didu@volkskrant.nl