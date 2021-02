Ghana ontvangt als eerste land ter wereld gratis vaccins

Met het covax-initiatief wil de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) voorkomen dat rijke landen alle beschikbare vaccins opeisen. Beeld REUTERS

Unicef is door het Covax-initiatief aangewezen om de vaccins te verstrekken in de 92 landen die zich hebben aangemeld voor het inentingsprogramma. Unicef verstrekt jaarlijks zo’n 2 miljard doses vaccins tegen kinderziektes zoals mazelen en polio in arme landen en denkt dit jaar ook voor 2 miljard coronavaccins te kunnen zorgen.

Ghana behoort met 81 duizend besmettingen en 580 coronadoden tot een van de zwaarst getroffen landen in Afrika, na Zuid-Afrika, Egypte, Nigeria en Marokko. Hoewel het continent relatief mild getroffen is door de pandemie, is de economische schade als gevolg van coronamaatregelen groot.

Met het covax-initiatief wilde de WHO voorkomen dat rijke landen alle beschikbare vaccins opeisen, en zo de pandemie in arme landen laten doorwoekeren. Desondanks is het zogeheten vaccin-nationalisme is al in volle gang. Tweederde van alle vaccins zouden al zijn gehamsterd door de tien rijkste landen. Volgens de armoedebestrijdingsorganisatie ONE hebben rijke landen zelfs 1 miljard vaccins teveel besteld.

De WHO roept landen op om overtollige vaccins te doneren aan Covax om zogeheten vaccindiplomatie te voorkomen. De EU en Canada hebben gehoor gegeven aan deze oproep, maar Rusland en China leveren vooralsnog rechtstreeks aan arme landen.

Het volgende land dat aan de beurt is voor een gratis lading Covac-vaccins is Ivoorkust. Volgens Unicef Nederland – die spreekt van ‘een gedenkwaardige gebeurtenis’ – worden in deze wereldwijde operatie eerst zorgverleners en maatschappelijk werkers gevaccineerd. Daarna komen ouderen en kwetsbare burgers aan bod