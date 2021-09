GGD ziet aantal prikafspraken flink stijgen deze week, mogelijk gevolg van invoering coronapas

Een mobiele priklocatie van de GGD bij een moskee in Leiden om mensen toch nog over de streep te trekken een vaccinatie te halen tegen corona. Mensen kunnen er zonder afspraak terecht. Beeld Marcel van den Bergh

‘Een duidelijke stijging’, zegt een woordvoerder van de GGD-koepel GGD GHOR, maar of de grotere belangstelling samenhangt met de invoering van de coronapas per 25 september kan de woordvoerder niet zeggen want het zou zomaar kunnen dat het nieuws dat zondag uitlekte meespeelt in deze stijgende lijn. Toen werd het kabinetsbesluit bekend dat bezoekers van horeca, theatervoorstellingen, sportevenementen en festivals verplicht worden een vaccinatie- of testbewijs te tonen. Dinsdag bevestigde minister Hugo de Jonge (Volksgezondheid) dit in de ‘coronapersconferentie’.

Hoewel volgens peilingen een meerderheid van de bevolking voor de invoering van de coronapas is, bestaat er ook veel weerstand. Tegenstanders spreken van verkapte ‘vaccinatiedwang’. Maar volgens minister De Jonge is hiervan geen sprake, omdat ook een test toegang kan bieden. Daarbij hoopt hij wel dat de invoering van de toegangscheck, net als in Frankrijk, een deel van de ongevaccineerden toch over de streep trekt de prik te gaan halen.

De komende tijd moet duidelijk worden wat het totale effect zal zijn van de coronapas. De GGD-koepel vindt de snelle stijging van het aantal prikafspraken deze week al opvallend genoeg om meteen bekend te maken. Maar de afzonderlijke GGD’s denken pas de komende dagen met nieuwe vaccinatiecijfers te komen.

Fijnmazig vaccineren

Op dit moment zijn de GGD’s bezig met ‘fijnmazig vaccineren’: het bereiken van de 1,8 miljoen Nederlanders die nog niet zijn gevaccineerd. Naast de vaccinatielocaties waarvoor een prikafspraak nodig is, zijn ook in alle GGD-regio’s mogelijkheden om zonder afspraak een prik te halen. Op bijvoorbeeld vrije inloopuren in de vaccinatielocaties of bij prikbussen, aanwezig op locaties waar de vaccinatiegraad kan worden opgekrikt: in bijvoorbeeld minder welvarende wijken of plekken die worden bezocht door bijvoorbeeld arbeidsmigranten of jongeren. De prikken die daar worden gezet, worden bijgehouden door de verantwoordelijke GGD’s en dus niet door de GGD GHOR.

Zo hebben een aantal GGD’s een prikbus bij een moskee staan. De GGD Amsterdam richt zich nu ook specifiek op studenten en heeft prikbussen staan op de campus van de Universiteit van Amsterdam (Roeterseiland), bij de Vrije Universiteit en op het Sciencepark.

‘Afgelopen week hebben 500 personen zich laten vaccineren bij de prikbus op Roeterseiland’, zegt een woordvoerder van de GGD Amsterdam. ‘Het werkt. Dan zegt bijvoorbeeld een student: ik wilde me best laten vaccineren, maar was er eerder nog niet aan toegekomen.’

Deskundigen zeiden eerder tegen de Volkskrant dat alleen met het opleggen van beperkingen aan niet-gevaccineerden nog grote stappen zijn te zetten in het verhogen van de vaccinatiegraad. Zo zegt Lars Tummers, hoogleraar bestuurs- en organisatiewetenschap aan de Universiteit Utrecht: ‘Je kunt wel blijven rondrijden met prikbussen, maar de grote slag sla je alleen met rigoureuzer beleid.’

Coronapas-beperkingen

Met name jongeren zouden gevoelig zijn voor de beperkingen met de invoering van de coronapas. De vraag is of de ongevaccineerden onder hen zich nu massaal gaan laten prikken. Voor andere groepen waar de vaccinatiegraad achterblijft, zoals bewoners van achterstandswijken, zouden dwingende maatregelen wel eens averechts kunnen werken, zeggen anderen. Onder meer omdat hun wantrouwen jegens de overheid er alleen maar versterkt door zou worden.