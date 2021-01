GGD trekt alles uit de kast om inwoners van Charlois naar testlocatie te krijgen

Een nieuwe testlocatie wordt opgebouwd in Rotterdam Charlois. De gaat grootschalig op corona testen de Rotterdamse wijk, omdat het virus daar snel om zich heen grijpt. Beeld ANP

Het had het eerste experiment met massatesten in Nederland moeten worden. Al in november kondigde minister Hugo de Jonge van Volksgezondheid aan dat in Rotterdam een proef zou beginnen ‘gericht op wijken waar een lage testbereidheid gepaard gaat met hoge incidentie van de infectieziekte.’

Dat was buiten de uitbraak gerekend van de Britse variant van het coronavirus op een basisschool in Bergschenhoek. Het roer van de GGD ging meteen om. Niet de inwoners van een van de zuidelijke Rotterdamse binnenwijken, maar die van de buitengemeente Lansingerland kregen als eerste een uitnodiging om zich te laten testen.

Nu is het alsnog de beurt aan Charlois. Net als Lansingerland telt het stadsdeel ruim 60 duizend inwoners. Daarmee houdt de vergelijking op. In Charlois is geen sprake van een brandhaard. En kent Lansingerland een relatief witte en hoger opgeleide bevolking, in Charlois heeft bijna driekwart van de inwoners een migratieachtergrond.

Gekozen voor Charlois werd al in de herfst. Vergeleken met toen springt het aantal besmettingen er niet meer uit. Al geven rioolwatermonsters nog steeds de indruk dat het virus er meer rondgaat dan uit de GGD-cijfers blijkt. Bovendien blijft het aantal mensen dat zich laat testen er relatief laag. Werden in de week tot 17 januari in heel Nederland gemiddeld 1.693 testen per 100 duizend inwoners afgenomen, in Charlois waren dat er 1.083.

‘Mede vanwege de alarmerende berichten over de Britse variant stonden in Lansingerland mensen te springen om een test. In Charlois blijft de testbereidheid juist achter’, zegt Ewout Fanoy, arts infectieziektebestrijding bij de GGD Rotterdam-Rijnmond. ‘En dat is cruciaal om zicht te houden op de verspreiding van het virus.’

De oorzaken zijn divers. Vergeleken met de white worried well, autochtone Nederlanders die zich goed informeren en voor kleinigheden de huisarts al weten te vinden, heeft deze wijk veel inwoners met een lagere sociaal-economische status die het Nederlands niet machtig zijn, waardoor de overheidsinformatie soms langs hen gaat. Ze hebben bovendien vaker gezondheidsproblemen, andere zorgen en geregeld geen eigen vervoer. ‘Geen mensen die uit zichzelf makkelijk een afspraak bij de GGD maken’, aldus Fanoy.

Daarom wil de regionale gezondheidsdienst vanaf vandaag de drempel verlagen, met tien extra testlocaties in de buurt, naast de XL-locatie Ahoy. In onder meer een buurtschool, de moskee, het wijkcentrum en mobiele testbussen kunnen inwoners van Charlois terecht voor een coronatest. Met en zonder afspraak, met en zonder klachten. Vrijwillig, niet verplicht.

‘Een eerdere proef met de mobiele testbus in de Afrikaanderwijk liet zien dat het werkt als mensen gewoon kunnen komen aanlopen’, zegt manager testen Roel Ensing. De laagdrempeligheid gaat verder dan het vergroten van het aantal locaties. Samenwerking met vertegenwoordigers van moskeeën en wijkorganisaties is cruciaal.

‘Die zijn aanwezig in de app-groepen en hebben tentakels in de wijken.’ Er worden ook meer meertalige medewerkers ingezet. En de communicatie verloopt vaker in beeld. Aan wie niet weet wie zijn huisarts is, legt de GGD-medewerkers foto’s voor.

De GGD en Erasmus MC willen met de grootschalige test meer inzicht krijgen in het werkelijk aantal besmettingen in Charlois. Tegelijkertijd beoogt deze pilot de testbereidheid te vergroten. Of dat gaat lukken, is de vraag. Al was de logistiek al een grote uitdaging, beschrijft testmanager Ensing.

Normaal zijn alle gegevens van iemand die zich laat testen bekend als hij of zij digitaal of telefonisch een afspraak maakt. Nu moet dat ter plekke gebeuren om ervoor te zorgen dat de testuitslag per sms ontvangen kan worden en online inzichtelijk wordt.

Ook de inrichting van de nieuwe locaties vergde nogal wat. ‘Denk aan stabiele wifi, genoeg ruimte om afstand te houden en een gescheiden in- en uitgang. Een pand als een doolhof moet je niet hebben.’