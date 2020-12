GGD’s zijn er klaar voor: grootschalige inenting vanaf de zomer

Bijna klaar voor de inenting. Beeld Eva Faché

‘Wij hebben er het volste vertrouwen in dat we voor de zomer de voorbereidingen voor deze grootschalige campagne hebben afgerond zodat we aan de slag kunnen’, zegt een woordvoerder van de koepel GGD GHOR.

De woordvoerder van minister Hugo de Jonge van Volksgezondheid zegt blij te zijn met de voortvarendheid van de GGD’s. Maar volgens hem is er in dit stadium nog weinig te zeggen over hoe lang een en ander gaat duren. De vaccins die in de race zijn, moeten nog worden goedgekeurd. Hoeveel doses er daarna wanneer in Nederland aankomen, is nog grotendeels onduidelijk.

Vooruitbesteld

Het Europees Geneesmiddelenbureau (EMA) verwacht nog dit jaar een oordeel te vellen over het vaccin van Pfizer en BioNTech. Van de vooruitbestelde doses krijgt Nederland er op korte termijn genoeg geleverd om in januari al circa 450 duizend mensen te vaccineren, is de verwachting.

Per persoon zijn twee prikken nodig. In het eerste kwartaal van 2021 denkt Pfizer nog eens 1,6 miljoen doses te kunnen leveren. Concurrent Moderna, die ook heel ver is in het goedkeuringsproces, verwacht in de eerste drie maanden van het nieuwe jaar zo’n 400 duizend doses te leveren aan Nederland. Ook daarvan zijn twee injecties per persoon nodig.

Huisartsen hebben twijfels over de geschiktheid van het BioNTech/Pfizer-vaccin voor hun praktijk. Vooral de bewaartemperatuur van -70 graden zien ze als een probleem. BioNTech zei woensdag in een reactie dat die temperatuur alleen nodig is om het vaccin langdurig op te slaan. Het kan volgens de makers tot vijf dagen worden bewaard tussen de 2 en 8 graden; in een gewone koelkast dus.

Gunstigste scenario

Dinsdag maakte ‘coronaminister’ De Jonge bekend dat hij al op 4 januari wil beginnen met de vaccinatie van ouderen, chronisch zieken en zorgmedewerkers, de groepen die als eerste in aanmerking komen voor de prikken. Huisartsen en zorgorganisaties reageerden sceptisch: zij vragen zich af of die datum wel haalbaar is voor een operatie van deze omvang.

De Jonge zegt dat de datum van 4 januari alleen wordt gehaald in het gunstigste scenario. Wat bijvoorbeeld nog moet blijken, is of het eerste vaccin dat wordt goedgekeurd geschikt is voor de oudere doelgroep. ‘We begrijpen de vragen die leven. Mensen snakken naar antwoorden, maar die kunnen we nog niet geven omdat nog veel onbekend is’, zegt zijn woordvoerder. ‘Dit is een complexe puzzel. Er zijn veel scenario’s.’

Pas als die ongeveer vijf miljoen ‘kwetsbare’ Nederlanders zijn gevaccineerd, komen de ‘gezonde’ dertigers, veertigers en vijftigers aan bod. Die kunnen dan terecht bij de GGD’s, die daarvoor grote locaties gaan inrichten. Omdat nog niet alles duidelijk is over de toelating en distributie van vaccins, zijn de GGD’s nog niet bezig met het huren van sporthallen of andere grote ruimten.