GGD’s stoppen met diepe neusswab bij kinderen om testbereidheid te vergroten

Een medewerker van de GGD Gooi en Vechtstreek neemt een coronatest af in een testlocatie. Beeld Hollandse Hoogte / ANP

Vanaf 4 april zullen alle GGD’s overstappen op een combinatie van een oppervlakkige neusswab en een keelswab. Die methode is het gevolg van een nieuwe richtlijn van het RIVM en een reactie op de kritiek die klonk over de onprettige manier van testen voor kinderen. Kinderartsen adviseerden onlangs al om over te stappen op kindvriendelijker testen. Vooral voor jonge kinderen kon het gewroet van het wattenstaafje pijnlijk en zelfs ‘traumatisch’ zijn.

Het RIVM deed daarop literatuuronderzoek en overlegde met collega-instituten in het buitenland, zegt een woordvoerder. Daaruit bleek dat een ondiepe neusswab, waarbij het wattenstaafje slechts tot ‘het mid-inferieure deel van de onderste neusschelp’ het hoofd binnen hoeft, ongeveer 80 procent van de besmettingen eruit pikt, in vergelijking met de ‘nasofaryngeale bemonstering’. Daarbij gaat het wattenstaafje ongeveer twee keer zo diep zo de neus in.

Dat percentage gedetecteerde besmettingen wordt nog hoger als er veel virus aanwezig is (en de drager dus besmettelijker), tot wel 94 procent. Een combinatie van een oppervlakkige neustest en een keelswab, is zelfs even gevoelig als alleen een diepe neusswab. Maar omdat de combinatie diepe neusswab én keelswab nog gevoeliger is, blijft die methode voor volwassenen voorlopig bestaan.

Meer testen

Een belangrijke reden voor het RIVM om vriendelijkere tests in te voeren, is de hoop dat meer ouders hun kinderen zullen laten testen, zegt een woordvoerder. Afgelopen week zijn er in Nederland 103 duizend kinderen in de basisschoolleeftijd getest, van wie een kleine 5 duizend besmet bleek. Sinds de scholen weer zijn opengegaan in februari, roept het RIVM op ook juist jongere kinderen te testen bij klachten. Wanneer een kind positief is getest, moet de hele klas in quarantaine om verspreiding van het virus tegen te gaan.

‘We zijn nog vriendelijkere methodes aan het valideren. Bijvoorbeeld een mondspoeltest’, zegt de woordvoerder. Het is nog niet bekend wanneer daar de resultaten van beschikbaar zijn.

De GGD heeft nog tot 4 april nodig om de nieuwe methode ook daadwerkelijk in alle teststraten van de 25 GGD’s in te voeren. ‘We hebben nog even de tijd nodig om al onze medewerkers te instrueren’, zegt een woordvoerder. Zo moet het wattenstaafje ook bij de oppervlakkige test niet schuin, maar recht in de neus worden gepord.

Nu, zegt de woordvoerder, zien de GGD’s veel ouders en kinderen die opzien tegen de test, ‘maar bij 95 procent valt het mee. Toch zijn we op zoek gegaan naar minder invasieve testen. Als dit helpt de testbereidheid verder te vergroten, juichen we dat van harte toe.’