GGD’s lopen vertraging op bij testen door kinderen zonder eigen DigiD

Commerciële snelteststraat waarbij binnen enkele minuten het resultaat zichtbaar is. Een kind is zojuist getest en heeft als beloning een lollie gekregen. Beeld Marcel van den Bergh / de Volkskrant

Toch is bijna 90 procent van de basisschooldirecteuren tevreden over de heropening van hun school, nu een maand geleden. Al blijken niet alle maatregelen even werkbaar. Met name afstand houden tussen leerkrachten en leerlingen en het werken in kleine, vaste groepjes (‘bubbels’) is volgens schooldirecteuren bijna ondoenlijk. Het weren van ouders uit school en kinderen met verkoudheidsklachten thuis laten blijven gaat wel goed.

Dat scholen helemaal sluiten vanwege een uitbraak gebeurt zelden. Per school zijn gemiddeld zo’n 13 leerlingen niet op school door corona-achtige klachten. Er zitten gemiddeld 9 leerlingen per school in quarantaine. Dat zou in totaal zo’n 60 duizend leerlingen betreffen, circa 4 procent van alle 1,5 miljoen basisschoolleerlingen. Per school zijn gemiddeld tussen de 2 en 3 leraren vanwege corona-gerelateerde klachten afwezig. Om te voorkomen dat klassen naar huis moeten, maakt zo’n 16 procent van de scholen al gebruik van sneltesten.

Verkapte administrateur

‘Gelukkig zijn de meeste leerlingen, leraren en schoolleiders weer gewoon op school en waar nodig wordt zo goed mogelijk afstandsonderwijs gerealiseerd’, zegt AVS-directeur Petra van Haren. ‘Maar naast het zoeken van vervanging zijn schoolleiders erg druk met het in kaart houden van besmettingen, afstemmen met de GGD en medewerking aan bron- en contactonderzoek. Ze voelen zich soms een verkapte administrateur bij het naleven van maatregelen.’

Sinds de basisscholen op 8 februari weer opengingen in combinatie met een ruimer testbeleid, worden veel meer kinderen getest. Vorige week betrof het ruim 57 duizend kinderen in de leeftijd tot en met 12 jaar, ten opzichte van nog geen 9 duizend een maand geleden. Er kwamen afgelopen week 3.166 positieve gevallen aan het licht. Het percentage positieve tests onder kinderen (circa 6 procent) ligt lager dan onder andere leeftijdsgroepen (gemiddeld 8,1 procent).

Omdat kinderen vaak geen eigen DigiD hebben, moeten testafspraken telefonisch worden gemaakt. Voor kinderen tot en met 6 jaar geldt dan ook nog eens een ander telefoonnummer, omdat voor hen speciale kindertestlocaties zijn ingericht. Ook de testuitslagen moeten telefonisch worden doorgegeven.

Bellen of gebeld worden?

Daarbij ontstaat dezelfde onduidelijkheid als eerder bij volwassenen: moet je zelf bellen voor het testresultaat, of word je gebeld? Met als gevolg dat GGD’s worden platgebeld. ‘Je wordt gebeld met de testuitslag’, benadrukt een woordvoerder van GGD-koepel GGD GHOR. Maar vaak is de testuitslag al eerder bekend. Dat betekent dat kinderen vaak onnodig lang thuis en in onzekerheid zitten.

‘Het aanvragen van een DigiD kan de terugkoppeling van een testuitslag zeker versnellen', aldus de GGD-woordvoerder. ‘Ons bereiken signalen dat onbekend is dat ouders voor kinderen een DigiD kunnen aanvragen. Daar is geen leeftijdsgrens aan gekoppeld. We gaan dat nu duidelijker communiceren.’ Een DigiD aanvragen is overigens geen oplossing voor acute snotgevallen, want het duurt drie werkdagen.

Sinds de heropening van de basisscholen geldt voor kinderen dezelfde instructie als voor volwassenen: bij klachten thuisblijven en testen. Als er een besmette leerling in een klas zit, wordt de hele klas naar huis gestuurd. Kinderen zonder klachten mogen zich na 5 dagen quarantaine laten testen en bij een negatieve uitslag weer naar school. In de praktijk zadelt die richtlijn scholen op met halve klassen, terwijl er voor besmette leerlingen of klasgenoten die zich niet (willen) laten testen thuisonderwijs verlangd wordt.