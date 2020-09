GGD’s kleden bron- en contactonderzoek uit: ‘Aantal besmettingen stijgt sneller dan we kunnen opschalen’

Medewerkers op een testlocatie van de GGD Amsterdam. Beeld ANP

In navolging van de GGD Haaglanden geldt dit nu ook voor de regio’s Amsterdam-Amstelland, Kennemerland en Twente. In deze regio’s vraagt de GGD nu aan positief geteste personen om zelf hun nauwe contacten op te hoogte te brengen van zijn besmetting, maakte de koepelorganisatie GGD GHOR zaterdag bekend.

Testen en het traceren van de contacten van besmette personen is de kern van het coronabeleid, sinds de versoepeling van de coronamaatregelen per 1 juni. Niet alleen het aantal aangevraagde tests blijkt hoger dan de vooraf becijferde 30 duizend. Ook het aantal besmette personen overstijgt inmiddels de dagelijkse 1.500, waarop de GGD’s met hun contactonderzoekers eind deze maand op toegerust zouden moeten zijn.

Begin augustus kampten de GGD’s in Rotterdam en Amsterdam al met te weinig capaciteit bij het bron- en contactonderzoek, toen in die steden het aantal besmettingen opliep. Maar nu het dagelijkse aantal besmettingen richting de tweeduizend gaat, kraakt het ook in andere regio’s.

‘Efficiëntere vorm’

De koepelorganisatie GGD GHOR verpakt de boodschap in mooie woorden. Ze noemt het uitgeklede bron- en contactonderzoek ‘een efficiëntere vorm waarbij we meer verantwoordelijkheid vragen van besmette personen om hun eigen omgeving te informeren.’ De GGD’s maken daarbij een inschatting wie in staat is zelf zijn contacten te verwittigen, en bij wie de GGD toch moet bijspringen. Dit gebeurt dus alleen als het verantwoord is, niet bij kwetsbare doelgroepen, beklemtoont een woordvoerder.

Vandaar dat de GGD’s de nieuwe werkwijze ‘risicogestuurd’ noemen. De GGD’s kunnen zich dan concentreren op hun zoektocht naar de clusters van besmettingen, is het idee. De GGD-koepel sluit niet uit dat meer regio’s hun bron- en contactonderzoek noodgedwongen zullen moeten beperken, als het aantal besmettingen blijft oplopen.