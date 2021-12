GGD’s gaan ‘onder hoogspanning’ boosterprikken zetten. Defensie, huisartsen en ziekenhuizen helpen

Een 93-jarige vrouw krijgt de Pfizer-boosterprik bij de GGD in de Utrechtse Jaarbeurs. Beeld Raymond Rutting / de Volkskrant

De GGD’s hebben de ziekenhuizen en huisartsen gevraagd om de komende weken mee te prikken. Dat meldt de GGD-koepelorganisatie GGD GHOR woensdagmiddag.

De GGD’s kregen deze week van demissionair minister Hugo de Jonge (Volksgezondheid) de opdracht om de boostercampagne extra te versnellen, vanwege de razendsnelle opmars van de omikronvariant. Deze uiterst besmettelijke variant verspreidt zich nu sneller omdat de effectiviteit van de vaccinaties afneemt.

Uit de eerste resultaten van Brits onderzoek blijkt dat met een boosterprik de bescherming van de vaccinatie weer wordt verhoogd, betoogt de minister. Daarom heeft hij deze week besloten: ‘Iedere 18-plusser krijgt uiterlijk in de tweede helft van januari een boosterprik aangeboden.’

Versnelling

Het bericht leidde tot enige paniek bij de uitvoerende organisaties. Op 18 november was Nederland begonnen met ‘boosteren’, als een van de laatste Europese landen. En in december had De Jonge ook al om een versnelling gevraagd. Maar de GGD’s gaan het doen, zegt hun koepelorganisatie woensdag. ‘Alle GGD’s zetten zich schrap voor de enorme boostercampagne in de bescherming tegen de nieuwe omikronvariant.’

Om deze snelheden te kunnen halen, zetten de GGD’s zoveel mogelijk eigen beschikbaar personeel in, dat nu andere taken uitvoert. De totale personeelscapaciteit van de GGD’s moet groeien van 18 duizend naar zo’n 27 duizend krachten. Naast de eigen mensen zijn dat aangemelde reservisten, uitzendkrachten, medewerkers van het Rode Kruis, hbo- en mbo-studenten en medewerkers van Defensie.

Woensdagochtend al bleken de lijnen van het callcenter niet toegerust op het grote aantal bellers. De koepelorganisatie GHOR vraagt om begrip wanneer het maken van een afspraak voor de boostervaccinatie niet vlekkeloos verloopt, of als mensen wat langer moeten wachten op een passende locatie. ‘Iedereen komt in de komende weken aan de beurt. De GGD’ers moeten nu onder hoogspanning werken.’

Online aanmelden

Wel vraagt de koepelorganisatie om je zoveel mogelijk online aan te melden. Dit om de overbelaste callcenters zoveel mogelijk beschikbaar te houden voor mensen die zich niet online kunnen aanmelden.

De GGD’s hebben nu in totaal 85 vaccinatielocaties, en openen er de komende weken nog 15. Daarnaast zijn er nog 40 locaties, die één of enkele dagen per week open zijn. De gemiddelde reistijd naar een vaccinatielocatie bedraagt volgens de GGD’s ongeveer twaalf minuten. ‘Als mensen sneller een afspraak willen, kan het zijn dat ze daar langer voor moeten reizen.’

De GGD’s hopen dat in de tweede helft van januari iedereen van 18 jaar of ouder die dat wil een boostervaccinatie is aangeboden. Het nieuwe beleid is dat mensen die minimaal drie maanden geleden een vaccinatie hebben gehad of besmet zijn geweest met corona in aanmerking komen voor de booster tegen de omikronvariant. Tot vorige week was deze termijn zes maanden.