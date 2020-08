GGD’s Amsterdam en Rotterdam geven contactonderzoek (deels) uit handen aan patiënten: ‘We moeten keuzes maken’

Een zorgmedewerker wordt getest op het coronavirus door medewerkers van de GGD Amsterdam. Beeld ANP

Door de forse toename van het aantal besmettingen en het aantal contacten per geval hebben de gezondheidsorganisaties niet langer genoeg mensen om het contactonderzoek even grondig uit te voeren als voorheen.

‘We moeten keuzes maken’, zegt Schreijer. ‘We verliezen hiermee weliswaar de extra informatie die we krijgen als we het contactonderzoek zelf doen. Maar op deze manier kunnen we ons wél blijven concentreren op het belangrijke eerste gesprek met een besmet persoon. Hopelijk is deze situatie van korte duur.’

Het bron- en contactonderzoek van de GGD’en is het belangrijkste wapen tegen de verdere verspreiding van het coronavirus. Door na te gaan waar mensen zijn besmet en met wie ze in aanraking zijn geweest, kunnen brandhaarden snel worden ontdekt en potentieel besmette mensen gewaarschuwd.

Vanaf deze week moeten besmette personen in Amsterdam en Rotterdam zelf die waarschuwing geven door hun contacten te bellen en te vragen preventief in quarantaine te gaan. Daarbij krijgen ze een code die ze kunnen doorgeven. Als mensen uit hun omgeving vervolgens ziek worden en de code opgeven, kan de besmetting door de GGD aan het eerdere geval worden gelinkt.

Zicht

‘Iemand die besmet is kan nog steeds een telefoontje van ons verwachten’, zegt Schreijer. ‘Dan gaan we uitvoerig na met wie die persoon in contact is geweest in de besmettelijke periode en de twee weken ervoor. Zo blijven we zicht houden op de bronnen van besmetting.’ Na dat gesprek krijgt de persoon in kwestie een mail waarin de nieuwe procedure wordt uitgelegd.

Zo moet iemand voortaan zelf, in overleg met de GGD, een lijst maken van familie- en gezinscontacten, nauwe contacten (mensen die langer dan 15 minuten binnen 1,5 meter zijn geweest) en overige contacten. Vervolgens moet de besmette persoon die contacten zelf bellen, zodat die alert zijn op mogelijke klachten.

Alleen als het om echte risicosituaties of -gevallen gaat, waarschuwen de GGD’s de contacten zelf. Dan gaat het om verzorgings- en bejaardentehuizen, of om oudere mensen die mogelijk moeite hebben de situatie te begrijpen. Ook als er sprake is van een cluster – een aantal besmettingen op één plek – blijft de GGD het onderzoek zelf doen.

In een reactie benadrukt het ministerie dat het om een tijdelijke situatie gaat en dat er binnen twee weken een verdubbeling van de landelijk pool moet komen – en in de periode daarna nog eens – onder andere door versneld mensen werven en opleiden. Ook wordt er gesproken over tijdelijke inzet van defensiepersoneel.