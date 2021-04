GGD Noord-Limburg negeert ministerie: kwetsbaren tóch al gevaccineerd

Een injectiespuit wordt geprepareerd met het AstraZeneca-vaccin. Beeld ANP

Tot frustratie van verschillende GGD’s werkt het ministerie al meer dan een maand aan die richtlijn, waarin moet worden gedefinieerd aan welke criteria kwetsbare patiënten precies moeten voldoen om in aanmerking te komen voor zogenoemde spillage. Tot die tijd moeten de GGD’s het overgebleven vaccin vooral gebruiken voor eigen medewerkers uit de vaccinatie- en teststraten.

De GGD Noord-Limburg is voor zover bekend de eerste die van die lijn afwijkt. Al weken geleden heeft de gezondheidsdienst huisartsen uit de regio gevraagd patiënten aan te dragen voor de zogenoemde ‘spillagelijst’. Mensen die daarop staan, moeten tussen 15.00 en 17.00 uur telefonisch bereikbaar zijn en worden opgeroepen als er vaccin over is. Op die manier zijn inmiddels al vele tientallen kwetsbaren in Noord-Limburg gevaccineerd die in het reguliere vaccinatieschema van het ministerie nog niet aan de beurt waren.

‘We willen gewoon niks verspillen’, zegt woordvoerder Josien Fleuren van de GGD Noord-Limburg desgevraagd. Volgens haar geeft de gezondheidsorganisatie ‘op eigen manier invulling aan de vaccinatiestrategie van het ministerie’. Dat gebeurt ‘in overleg met de huisartsen en ziekenhuizen’, die patiënten kunnen aanmelden. ‘Als je moet kiezen tussen de prullenbak of het helpen van mensen, dan is het niet zo moeilijk’, aldus Fleuren.

‘Voortvarend bezig’

Koepelorganisatie GGD GHOR is sinds kort op de hoogte van de werkwijze in Noord-Limburg, laat een woordvoerder weten. ‘Voor zover ik weet, wachten verder alle GGD’s nog steeds op de richtlijn voor schrijnende gevallen van het ministerie’, aldus de woordvoerder. ‘Natuurlijk is dat frustrerend, want dit zijn mensen die het vaccin hard nodig hebben. Noord-Limburg blijkt nu voortvarend bezig geweest.’

Een van de gevaccineerde patiënten is Charles Counet (70) uit Maarheze. Hij heeft spierziekte ALS en werd twee weken geleden door zijn huisarts gevraagd of hij op de spillagelijst van de GGD Noord-Limburg wilde. Op zondag 4 april werd hij door de GGD gebeld. ‘Die middag heb ik mijn vaccinatie gekregen, en mijn vrouw (68) die voor mij zorgt ook. Ik vond het een prima service, goed dat ze dit zo doen.’

Mantelzorg en onderwijs

Uit een rondgang onder huisartsen in Noord-Limburg blijkt dat sommige tientallen patiënten hebben aangedragen voor de spillagelijst, andere bijna niemand. ‘Ik zie dat er collega’s zijn die zeggen: ik wil niet beslissen wie eerder vaccin krijgt, dus ik meld niemand aan’, zegt huisarts Stijn van Kerkhoven uit Maarheze. Hijzelf kijkt daar anders naar. ‘Ik heb er ook mensen opgezet die bijvoorbeeld mantelzorger zijn. Of mensen uit het onderwijs die de hele dag met kinderen in aanraking komen en bang zijn om besmet te raken.’

De landelijke richtlijn van het ministerie, die de komende weken wordt verwacht, moet ervoor zorgen dat alle GGD’s dezelfde criteria gaan hanteren voor het verdelen van hun spillage onder ‘schrijnende gevallen’. Zo moet willekeur worden voorkomen.

Het ministerie van Volksgezondheid was dinsdagmiddag niet in staat te reageren ‘vanwege voorbereidingen voor de persconferentie’.