GGD Noord-Limburg mag van ministerie kwetsbaren niet langer prikken met restvaccin

Een medewerker van de GGD, niet in Noord-Limburg, maakt een vaccinatie klaar. Beeld ANP

Dinsdag publiceerde de Volkskrant over de ‘voortvarende’ werkwijze van de GGD Noord-Limburg. De gezondheidsdienst had huisartsen weken geleden gevraagd patiënten aan te dragen voor hun zogenoemde spillagelijst. Als er aan het eind van de dag vaccin over was, konden mensen van die lijst worden opgeroepen. Zo zijn al vele tientallen kwetsbaren in Noord-Limburg gevaccineerd die in het reguliere schema nog niet aan de beurt waren.

De GGD Noord-Limburg week daarmee af van de handelwijze van de 24 andere gezondheidsdiensten. Die waren, tot frustratie van sommige GGD’s, al meer dan een maand aan het wachten op een richtlijn van het ministerie. Daarin zou gedefinieerd gaan worden aan welke criteria kwetsbare patiënten precies moesten voldoen om voor spillage in aanmerking te komen.

Die nieuwe richtlijn is er nu. Maar in plaats van dat de criteria voor kwetsbaren verder zijn uitgewerkt, is de categorie nu helemaal geschrapt uit de ‘surplus’-richtlijn van het ministerie.

‘De nieuwe richtlijn is na uitgebreid overleg met betrokken groepen tot stand gekomen’, aldus een woordvoerder van het ministerie. ‘We hebben daarbij gekeken naar wat logistiek haalbaar is en hoe we het landelijk allemaal op dezelfde manier kunnen doen. Het klopt dat de mensen met een medisch risico daar nu uit zijn en dat ziekenhuispersoneel is toegevoegd.’

Een voorraad Pfizer-vaccins bij een GGD. GGD’s mogen vaccins die aan het eind van een dag overblijven, niet langer toedienen aan kwetsbaren die in het reguliere schema nog niet aan de beurt waren. Beeld Hollandse Hoogte / Novum Regio

De spillagelijst die de GGD Noord-Limburg hanteerde, kon juist rekenen op lof van huisartsen en burgers, die blij waren dat de GGD durfde af te wijken van het landelijk gangbare beleid en uitzonderingen kon maken voor schrijnende gevallen.

Huisartsen in Noord-Limburg zijn woensdag op de hoogte gesteld. ‘Jammer genoeg moeten we mededelen dat vanaf vandaag de spillagelijst niet meer gebruikt mag worden’, staat in een bericht van de Limburgse huisartsenkoepel. Huisartsen wordt verzocht hierover niet met journalisten te spreken. ‘Mochten de media contact opnemen met jullie als huisarts, vragen wij jullie hier niet op in te gaan maar hen te verwijzen naar de GGD.’

‘Ethisch onverantwoord’

Verschillende huisartsen uit de regio laten weten verbolgen te zijn over de gang van zaken. ‘Er zijn veel kwetsbare mensen van onder de 60 met aandoeningen en ziekten die op deze manier toch gevaccineerd konden worden’, zegt huisarts Stijn van Kerkhoven. ‘Dat die route nu door het ministerie is afgesloten, dat de spillage nu moet gaan naar de veelal jongere medewerkers van de GGD die weinig risico lopen, dat vind ik ethisch onverantwoord.’

Een woordvoerder van koepelorganisatie GGD GHOR zegt dat de GGD ‘de scheidsrechterrol niet kan vervullen’. De nieuwe richtlijn van het ministerie zou houvast bieden ‘om hier zo zorgvuldig en eerlijk mogelijk mee om te gaan’. ‘Neemt niet weg dat er genoeg situaties zijn die ons ook aan het hart gaan, maar we hopen op begrip van mensen dat wij in deze situaties onmogelijk kunnen bepalen wie er voorrang krijgt.’

De GGD Noord-Limburg vindt het ‘jammer dat de groep met medisch risico niet meer op de prioriteitenlijst staat’. ‘We hebben namelijk in onze regio hierover goede afspraken kunnen maken.’ Omdat de GGD een uitvoeringsinstantie is, kan hij niet anders dan het nieuwe beleid van het ministerie volgen. ‘We zullen tot het uiterste gaan om verspilling te voorkomen’, aldus een woordvoerder.