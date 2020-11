GGD-medewerkers kijken ongeoorloofd in dossiers twee bekende Nederlanders

Burgemeester Ahmed Aboutaleb is volgens het AD een van de mensen bij wie stiekem in het testdossier is gekeken.

GGD GHOR heeft de twee bekende Nederlanders geïnformeerd, maar maakt niet bekend om wie het gaat. Volgens het AD betreft het onder meer de Rotterdamse burgemeester Ahmed Aboutaleb. Dat is extra pijnlijk omdat in de programma’s van de GGD ook zijn woonadres staat vermeld, terwijl de burgemeester wordt beveiligd. Tegen de medewerkers die over de schreef zijn gegaan, is actie ondernomen.

Er zijn al vaker zorgen geuit over de privacy bij het grootschalig testen en traceren van de contacten van besmette personen. Degenen die in het callcenter werken voor de testafspraken hebben inzage in de gegevens van het programma Coron-IT met de persoonsgegevens van degenen die zich laten testen. De bron- en contactonderzoekers, bij de 25 GGD’s en die van de zogeheten flexibele schil, hebben daarnaast ook nog toegang tot de dossiers van besmette personen. Daarin staan ook bijvoorbeeld hun gezinssituatie en hun nauwe contacten vermeld.

‘GGD-medewerkers moeten alle dossiers kunnen inzien om hun werkzaamheden goed uit te kunnen voeren. Dit brengt een risico met zich mee’, zegt een woordvoerder van GGD GHOR. ‘Daarom tekenen alle GGD-medewerkers, zowel zij die betrokken zijn bij het testen als bij het bron- en contactonderzoek, bij de start van hun werkzaamheden een verklaring dat zij alleen dossiers zullen raadplegen die zij nodig hebben in het kader van hun werk. In dit geval staat vast dat de medewerkers deze dossiers niet in het kader van hun werk hebben geraadpleegd.’

Steekproefsgewijs en ‘risicogestuurd’ controleert de koepelorganisatie of GGD-medewerkers inderdaad alleen de dossiers inzien die zij moeten behandelen. Hoe dit in zijn werk gaat, is geheim, om de effectiviteit van de controles niet te schaden.

Medische dossiers van bekende personen wekken vaker nieuwsgierigheid. In 2018 was er een schandaal in het Haagse Haga-ziekenhuis. Tientallen medewerkers neusden toen ongeoorloofd in het dossier van reality-persoonlijkheid Samantha de Jong, alias Barbie.