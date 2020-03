GGD-jeugdarts Rianne Reijs helpt huisartsen die zelf mogelijk besmet zijn geraakt: ‘Ik ben er ontzettend trots op hoe het hier gaat’

Balie in het Zuyderland Medisch Centrum. Beeld ANP

In een paar weken tijd is de GGD Zuid Limburg door de coronacrisis verandert in een crisiscentrum. De telefoon staat er roodgloeiend en dat komt niet alleen door bezorgde burgers. Ook artsen bellen de speciale dokterslijn waar ingevlogen medisch personeel hen voorziet van essentieel advies.

Onder hen ook Rianne Reijs, die onder normale omstandigheden jeugdarts is bij de GGD maar nu tientallen vragen per dag beantwoordt. Via de telefoon vertelt Reijs hoe ze samen met haar collega's probeert de gezondheidszorg draaiende te houden.

Hoe is de situatie in het crisiscentrum?

‘De mensen lopen door elkaar heen. Ze gaan van spoedoverleg naar spoedoverleg. Er zitten standaard twee personen bij de telefoon om alle vragen van bezorgde artsen te behandelen. Op onze schermen zitten post-it’s met daarop de tekst ‘gereserveerd voor het coronacrisisteam’, zodat die plekken niet bezet raken.

‘Onder artsen heerst grote onzekerheid. Daarom hebben we naast de gewone coronalijn die voor iedereen beschikbaar is ook een aparte lijn voor hen. Je ziet elke dag de situatie veranderen. Vorige week belden vooral huisartsen omdat ze iemand hadden ontmoet met een verdenking van corona. Nu hoor ik artsen die zich afvragen wat ze moeten doen als ze in contact zijn geweest met iemand die inmiddels aan het virus is overleden.

Wat adviseert u aan hoestende huisartsen?

‘Het is moeilijk om deze hardwerkende groep te overtuigen dat ze naar huis moeten. Wat nu geldt voor iedereen, geldt ook voor artsen: bij hoesten of een loopneus moet je thuisblijven.

‘Ze geloven mij, maar ze willen niet onnodig thuisblijven in tijden van crisis. Zij zijn als het ware de dijken voor het ziekenhuis. Je wilt voorkomen dat juist zij wegvallen. Maar ook artsen kunnen ziek worden. Het is daarom goed even heel menselijk te zijn. Ze sterkte wensen. Beterschap. Ook de huisarts is even patiënt.’

Hoe is het om te moeten improviseren?

‘Ik ben er ontzettend trots op hoe het hier gaat. We hadden dit nooit geoefend, maar de verdeling tussen alle teams werkt perfect. Er zijn zoveel extra taken bijgekomen voor de afdeling infectiebestrijding. Natuurlijk moet dan de hele GGD bijspringen. Ik maak me wel zorgen over het scenario waarin wij zelf ziek worden. Ik moet daar niet aan denken, dan vallen ook andere onderdelen van de gezondheidszorg weg.

En hoe staat het ondertussen met uw normale werkzaamheden als jeugdarts?

‘Het is heel belangrijk dat de jeugdgezondheidszorg doorgaat. We moeten de allerjongste kinderen blijven zien om vroegtijdig gezondheidsproblemen te ontdekken. Dat soort onderzoekjes lijken heel triviaal op het moment dat er mensen liggen te sterven aan corona, maar het gaat ook goed mis als er ineens over een half jaar veel jonge kinderen naar het ziekenhuis moeten.

‘Hetzelfde geldt voor het rijksvaccinatieprogramma. Dat is echt essentieel. Dat we nú pas kennismaken met zo’n grootschalige epidemie komt doordat we dat vaccinatieprogramma al die jaren hebben gehad. Ik weet zeker dat dit anders veel eerder was gebeurd.’