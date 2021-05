GGD geeft vrouw per abuis tweede prik met verkeerde vaccin: ‘Menselijke fout’

Een GGD-medewerker dient een coronavaccin toe op Ameland. Beeld ANP

Toen de dochter van mevrouw Brinksma na afloop van de prik de vaccinatieregistratiekaart van haar moeder nauwkeurig bekeek, wist ze niet wat ze zag. Op 11 april had haar moeder een prik met het vaccin van Pfizer gekregen. En maandag 17 mei was het AstraZeneca-vaccin toegediend. ‘We hoopten nog op een typefout’, zegt Susanne Schieving, een andere dochter van mevrouw Brinksma. ‘Maar de GGD belde terug met de bevestiging dat er een fout was gemaakt door een nieuwe medewerker. En dat dat vaker was gebeurd.’

De GGD bevestigt de fout. En ook dat het al enkele keren eerder is voorgekomen dat een persoon per abuis het verkeerde vaccin kreeg toegediend. ‘Wij vinden dit heel vervelend voor deze mevrouw. Dit had echt niet mogen gebeuren’, zegt een communicatiemedewerker. ‘We hebben haar verzekerd dat ze geen medisch risico loopt nu ze twee verschillende vaccins toegediend heeft gekregen.’

De woordvoerder spreekt van een menselijke fout, na een dubbele check. ‘Zowel bij binnenkomst als in de ‘priklijn’ wordt gecheckt voor welk vaccin iemand komt.’

Bescherming bij twee verschillende vaccins

Maar volgens de dochters van mevrouw Brinksma is de bewegwijzering in de vaccinatielocatie niet duidelijk. ‘De eerste persoon aan wie mijn moeder haar papieren moest laten zien zei: Pfizer, loopt u maar rechtdoor. Daarna zei een medewerker waar ze moest gaan zitten. Voor ze geprikt werd, checkte een derde medewerker haar papieren. Die vrouw had blijkbaar niet goed gekeken. Maar er stonden ook geen borden waarop te lezen was dat het de AstraZenecahoek was.’

De GGD IJsselland bouwt nu een extra check in. Bij binnenkomst krijgt iedereen een sticker met de kleur en naam van het vaccin mee. ‘Zodat nog duidelijker is welk vaccin zij behoren te krijgen.’

Mevrouw Brinksma is dinsdagochtend wat misselijk en heeft hoofdpijn, vertelt haar dochter. Ze vraagt zich daarbij af of haar moeder nu wel voldoende beschermd is.

‘We gaan ervan uit dat mevrouw voldoende beschermd is, ook met de twee verschillende vaccins’, verzekert de GGD-woordvoerder. ‘We geven mensen nu dezelfde vaccins, omdat er nog niet voldoende wetenschappelijke data zijn die bewijzen dat twee verschillende vaccins ook voldoende bescherming bieden.’

Mevrouw Brinksma krijgt in elk geval geen derde vaccinatieprik, dan wel met Pfizer. ‘Dat is conform de RIVM-richtlijnen. Dan kunnen de bijwerkingen namelijk groot zijn.’

De GGD Amsterdam maakte eerder een vergelijkbare fout. Een 60-jarige zorgmedewerker kreeg daar in februari een Pfizerprik en op 1 maart een tweede prik met het vaccin van AstraZeneca. Ook toen sprak de GGD van een menselijke fout.