GGD-directeur: ‘Stop met het naar huis sturen van schoolklassen’

Normaliter schaart de GGD zich als uitvoerder achter het quarantainebeleid van de overheid. Tot nu. Met 25 andere GGD-directeuren publiceerde directeur publieke gezondheid Jac Rooijmans van de GGD Limburg-Noord een kritisch opiniestuk: volgens hen schaadt het beleid met name schoolkinderen ernstig.

Hoe kwamen jullie erop om deze kritiek naar buiten te brengen?

‘De 26 GGD-directeuren publieke gezondheid spreken elkaar wekelijks in een digitale vergadering. Als hoeders van die publieke gezondheid zagen we hoe, nog geen twee weken na het openen van de scholen, de ene na de andere klas naar huis werd gestuurd. Dat neemt extreme vormen aan. Een kwart van de basisschoolleerlingen zit nu in quarantaine. In één regio steeg het aantal naar huis gestuurde klassen in drie dagen van 25 naar 410. Zo snel gaat dat als de regel is dat een hele klas naar huis moet als er drie of meer kinderen zijn besmet.’

Wat is jullie zorg?

‘Het hele perspectief voor jongeren op een normaal leven is verdwenen. Hier is het middel erger geworden dan de kwaal, het is niet meer in balans. Jongeren lijden hieronder, cognitief, sociaal en emotioneel, ze vereenzamen. Omikron is heel besmettelijk, maar zij worden er nauwelijks ziek van. Ouderen en kwetsbaren die dat willen, zijn inmiddels geboosterd. Vanuit onze rol moeten wij een signaal geven. Het werk van de GGD’s gaat verder dan vaccineren en testen.’

Hoe zou het dan moeten?

‘Als een kind besmet is, dan blijft het thuis. De klasgenoten kunnen gewoon naar school gaan. We moeten daarin vertrouwen op het gezond verstand van ouders en schooldirecties. En de scholen kunnen de GGD om advies vragen. Onze teams staan klaar om hen te ondersteunen.’

Maar de hele samenleving piept en kraakt toch onder de oplopende besmettingen en de quarantaineregels? Hiermee kunnen de besmettingen nog sneller oplopen.

‘Er zijn ook andere groepen die lijden onder quarantaineregels, en we begrijpen ook dat die regels nodig zijn om de verspreiding van het virus af te remmen, voor zover mogelijk. Maar daarover moet het Outbreak Management Team zich buigen. Wij hebben het nu over het onderwijs. Dat die algemene regel van een klas naar huis sturen bij drie of meer besmettingen moet worden losgelaten, is in het belang van de jongeren.’

Uw Utrechtse collega-directeur Nicolette Rigter grapte woensdag: ‘Straks zit de helft van de samenleving in quarantaine, en staat de andere helft bij ons in de rij voor een test.’

‘Er zijn al enkele quarantaineregels versoepeld, bijvoorbeeld dat je niet in quarantaine hoeft als je geboosterd bent en geen klachten hebt. Ik ga er nu van uit dat het OMT in zijn advies over deze regels ook rekening houdt met de gevolgen voor de samenleving. Het aantal tests per dag loopt nu op tot 150 duizend per dag. Ik ben ook benieuwd hoever we daar mee willen doorgaan. Of dat de regels ook veranderd worden voor wanneer je naar de teststraat moet. Ook dat is aan het OMT. Maar nu willen we allereerst aandacht vragen voor de kinderen.’