GGD-baas Rouvoet: ziekenhuizen hoeven niet bij te springen bij het prikken

Een XL-prikstraat in Breda. Dat het nu uitgestorven lijkt in de prikstraten, ligt niet aan de capaciteit van de GGD, aldus directeur Rouvoet.

Ziekenhuisbaas Ernst Kuipers bood maandag hulp aan bij de vaccinatiecampagne. Hij zei dat ziekenhuizen 2 miljoen mensen per week kunnen vaccineren. Die dag was gebleken dat het Nederlandse vaccinatiebeleid wederom had gehaperd. De verwachting van het ministerie dat er meer dan 400 duizend prikken zouden worden gezet in een week bleek niet waargemaakt. Het waren er slechts 280 duizend. En dat terwijl er nu eens genoeg vaccins op voorraad waren, na de prikstop met AstraZeneca.

De GGD’s hadden vanaf afgelopen woensdag ruimte om 100 duizend zorgmedewerkers te vaccineren na de plotse prikpauze met het AstraZeneca-vaccin. Maar slechts 36 duizend van hen wilden of konden binnen enkele dagen naar een vaccinatiestraat om een prik te halen. Dat kwam omdat veel zorgmedewerkers ervoor kozen de afspraak een week later te maken. Daarbij speelde mee dat de callcentra van de GGD’s overbelast waren.

Daarbij heeft het RIVM geen lijst van personen achter de hand die last minute naar de prikstraat kunnen komen om de overgebleven tijdslots voor de vaccinaties op te vullen, terwijl onder meer chronisch zieken en nog oningeënt ziekenhuispersoneel staan te trappelen om zo’n prik.

Ingewikkelde strategie

Bij onverwachte verstoringen als zo’n prikstop met AstraZeneca wreekt het zich dat het RIVM een ingewikkelde vaccinatiestrategie heeft opgetuigd. Met veel verschillende doelgroepen die elk een specifiek vaccin toebedeeld krijgen en een specifieke toediener: naast de GGD’s doen ook de huisartsen mee met prikken. Zij prikken nu de ouderen tussen de 60 en 65 jaar en mensen met morbide obesistas.

De capaciteit bij de callcentra van de GGD’s, waar inmiddels 14 duizend personen werken, bleek afgelopen week eveneens een bottleneck. Er ontstond een lange wachttijd. Maar maandagavond twitterden callcentermedewerkers dat er op dat moment nauwelijks nog bellers waren.

De drukte ontstaat in pieken: bijvoorbeeld als net een bepaalde doelgroep van het RIVM een brief heeft ontvangen dat ze kunnen bellen voor een afspraak. Dat doen veel van de ontvangers dan meteen.

Maar prikkers zijn er genoeg, beklemtoont Rouvoet. De 25 GGD’s, die de meeste prikken zetten, zijn volgens Rouvoet nu al in staat om een miljoen mensen per week te vaccineren. De mensen zijn er, de locaties zijn er, maar de vaccins niet, aldus Rouvoet. ‘Ik weet niet wat we met dat aanbod van de ziekenhuizen moeten’, zei de GGD-voorman tegen het ANP. ‘Pas in juni krijgen we genoeg doses binnen om 1,5 miljoen mensen per week te vaccineren, en dat kunnen wij zonder problemen zelf wegprikken.’

Leveringszekerheid

Het zou goed zijn als ziekenhuizen hun energie steken in hun bedden, adviseert Rouvoet. ‘Aan meer overcapaciteit bij het prikken hebben we niets. Het aanbod helpt niet om het vaccinatietempo op te voeren. We hebben behoefte aan meer vaccinleveringen en aan meer leveringszekerheid.’

De kritiek dat de GGD’s het niet aankunnen en maar zitten duimen te draaien is volgens hem onterecht. ‘Omdat die vaccinatielocaties wel al zijn ingericht op zo veel vaccinaties, betekent het dat ze nu leeg kunnen overkomen.’

Maar toch niet alle tijdslots waarvoor vaccins beschikbaar zijn worden nu benut, zoals afgelopen week? Volgens Rouvoet speelt nu inderdaad de capaciteit van de callcentra mee bij het aantal prikafspraken dat kan worden gemaakt. Daarbij geldt dat de ouderen (75-80 jaar) die nu aan de beurt zijn voor een vaccinatie, hun afspraak het liefst telefonisch maken. ‘Afgelopen zaterdag belden 85 duizend mensen voor een prikafspraak. Daar hadden we niet op gerekend. Dan heb je als beller niet binnen 20 seconden iemand aan de lijn, dan loopt het vast. Maar nu is de gemiddelde wachttijd één seconde.’

Rouvoet verwacht dat die drukte afneemt als jongere groepen een prik kunnen krijgen. Zij maken gemakkelijker online hun afspraak.