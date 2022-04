Gezondheidszorg in Oekraïne zwaar onder vuur

Zieke kinderen en moeders met hun pasgeboren baby’s in een schuilkelder onder het kinderziekenhuis in Kyiv. Beeld Emilio Morenatti / AP

De Oekraïense gezondheidszorg is veelvuldig doelwit van Russisch geweld. Het bombardement op het kinderziekenhuis in Marioepol, op 9 maart, was geen incident, maar een van de vele aanvallen op ziekenhuizen. Inmiddels zijn zeker 111 ziekenhuizen en andere zorginstellingen getroffen bij 125 aanvallen, meldt de Wereldgezondheidsorganisatie WHO. Daarbij vielen 73 doden en raakten 51 mensen gewond.

Het verificatieproces duurt enkele dagen, het aantal getroffen ziekenhuizen zal inmiddels verder opgelopen zijn. De exacte locaties van de aanvallen geeft het WHO niet vrij uit veiligheidsoverwegingen.

Ook nu de Russen zich deels hebben teruggetrokken uit het noorden van Oekraïne worden dagelijks ziekenhuizen vernietigd volgens de Oekraïense overheid. De strijd in de Donbas intensiveert zich. De WHO bevestigt dat er zo’n duizend ziekenhuizen zijn in de gebieden waar nu hevig gevochten wordt. Veel ziekenhuizen zitten zonder elektriciteit en de voorraden hulpmiddelen en medicijnen slinken snel. Daarnaast meldt het Oekraïense ministerie voor Onderwijs dat 928 scholen zwaar beschadigd of vernietigd zijn.

Aanvallen op zorg in Oekraïne Beeld VK infographics

Sinds 2019 houdt de WHO in oorlogsgebieden wereldwijd structureel bij welke aanvallen er zijn op de gezondheidszorg. ‘Aanvallen op gezondheidszorg zijn een schending van de mensenrechten’, zei WHO-directeur Tedros Ghebreyesus in maart in de VN-Veiligheidsraad. De aandacht voor getroffen zorginstellingen in Oekraïne is volgens hem volkomen terecht, maar hij vroeg wereldleiders de erbarmelijke staat van de gezondheidszorg elders niet uit het oog te verliezen.

Alleen al in 2022 zijn in 12 verschillende conflictgebieden ziekenhuizen of zorgmedewerkers aangevallen. In Soedan vallen veiligheidstroepen geregeld ziekenhuizen binnen op zoek naar demonstranten; ze gebruiken traangas en beschieten patiënten en zorgmedewerkers. In Syrië zijn honderden ziekenhuizen gebombardeerd de afgelopen jaren, miljoenen inwoners hebben geen toegang tot medische zorg.