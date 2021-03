Gezondheidsraad: zet vaccin van Janssen in voor ouderen en medisch kwetsbaren

Een gezondheidsmedewerker in Louisville (VS) inventariseert een doos met Janssen-vaccins. Beeld Getty Images

Op 11 maart heeft het Europees Geneesmiddelenagentschap EMA het vaccin van Janssen goedgekeurd. De Europese Commissie heeft vervolgens besloten ook dit vierde goedgekeurde coronavaccin toe te laten tot de Europese markt. Hierop heeft minister Hugo de Jonge van Volksgezondheid gevraagd om een advies over de inzet van dit vaccin in Nederland.

Het vaccin van Janssen is werkzaam bij volwassenen, ouderen en medische risicogroepen, aldus de Gezondheidsraad. Het vaccin, waarvan maar één prik nodig is, beschermt voor 66 procent tegen ziekte en voor 85 procent tegen ernstige ziekte. Ook is het voldoende veilig: er zijn alleen bijwerkingen gebleken die binnen twee dagen zijn verdwenen.

Vaccinatiestrategie

De Gezondheidsraad adviseert het vaccin in te zetten in de huidige vaccinatiestrategie, die erop is gericht als eerste de groepen te vaccineren met het hoogste risico op ernstige ziekte en sterfte door covid-19. Het gaat dan om ouderen van zestig jaar en ouder, die worden uitgenodigd van oud naar jong.

Daarnaast betreft het groepen met medische aandoeningen, zoals mensen met het syndroom van Down, met ernstig overgewicht en patiënten met neurologische aandoeningen die kunnen leiden tot ademhalingsproblemen. Als alle ouderen en hoogrisicogroepen zijn gevaccineerd, kan het vaccin bij andere groepen worden ingezet, aldus de Gezondheidsraad.

AstraZeneca

De komst van het vaccin van Janssen is heel welkom, nu er onrust is ontstaan over het vaccin van AstraZeneca. Nederland is maandag, in navolging van andere Europese landen, uit voorzorg gestopt met het toedienen van het vaccin van AstraZeneca. Het ministerie van Volksgezondheid baseerde dit besluit op een advies van medicijnautoriteit CBG.

Hoewel een link met het vaccin niet is aangetoond en volgens experts ‘onwaarschijnlijk’ is, doemen op meerdere plekken in Europa incidenten op na een injectie met AstraZeneca. Sinds donderdag heeft het Nederlandse bijwerkingencentrum Lareb tien meldingen ontvangen waarbij mogelijk trombose- of embolievorming een rol gespeeld heeft.