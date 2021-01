Gezondheidsraad: zet 90 procent van vaccins Moderna en Pfizer in voor ouderen

De eerste partij Moderna-vaccins komen aan in Oss. Beeld ANP

Al bij het eerste advies over de strategie van de coronavaccinaties op 18 november zei het onafhankelijke adviesorgaan van de regering dat begonnen zou moeten worden met het inenten van de ouderen. Dit omdat 60-plussers de grootste kans lopen om te overlijden aan corona, of om er ernstig ziek van te worden. Door deze groep in te enten kan het aantal ernstig zieken en overlijdensgevallen door corona het meest effectief worden teruggebracht. Deze aanbeveling deed de Gezondheidsraad op 24 december nogmaals, in haar advies over de toepassing van het eerste goedgekeurde vaccin van Pfizer.

Nu het tweede vaccin is goedgekeurd, dat van Moderna, herhaalt de Gezondheidsraad wederom dit mantra, maar nu met de toevoeging van een duidelijk getal: namelijk dat minimaal 90 procent van deze vaccins zou moeten worden ingezet bij ouderen, te beginnen bij de oudste leeftijdsgroepen. Dat schrijft de Raad maandag aan ‘coronaminister’ Hugo de Jonge.

Het vaccin van Moderna is 6 januari goedgekeurd door het Europees Geneesmiddelenagentschap EMA. De minister van Volksgezondheid heeft de Gezondheidsraad gevraagd te adviseren over de inzet van het vaccin in Nederland.

Zorgmedewerkers

Het vaccin van Moderna werkt buitengewoon goed bij ouderen en er komt slechts een relatief kleine hoeveelheid van beschikbaar, stelt de Gezondheidsraad. ‘Daarom zou het primair en zo snel mogelijk ingezet moeten worden voor 60-plussers, te beginnen bij de oudsten, ongeacht of ze wel of niet tot een medische risicogroep horen.’

Ondanks deze eenduidige adviezen is Nederland vorige week begonnen met vaccineren van als eerste de zorgmedewerkers van de verpleeghuizen en de acute zorg. Dit omdat het eerst beschikbare vaccin, dat van Pfizer, lastig inzetbaar bleek voor kleinschalige vaccinaties door de huisarts of in verpleeghuizen.

De Gezondheidsraad noemt het ‘een onwenselijke situatie’ dat deze vaccins niet toegediend (kunnen) worden aan ouderen. ‘Dit omdat gegeven de huidige stand van de epidemie de ziektelast bij ouderen onverminderd hoog zal blijven en de druk in de zorg niet zal afnemen. Het vaccineren van ouderen zal ertoe leiden dat de druk in de zorg afneemt, omdat de toestroom van patiënten naar de ziekenhuizen en thuiszorg zal verminderen en uitbraken in zorginstellingen worden voorkomen. Het is daarom van de belang de nu beschikbaar komende vaccins in te zetten voor het vaccineren van ouderen.’

1,4 miljoen ouderen

Als de vaccins van BioNTech/Pfizer (2,9 miljoen doses) en Moderna (0,4 miljoen doses) volgens de huidige verwachting geleverd worden, kunnen volgens de Gezondheidsraad in het eerste kwartaal van 2021 ruim 1,6 miljoen van de in totaal ongeveer 4,5 miljoen 60-plussers gevaccineerd worden. Als minimaal 90 procent van de beschikbare vaccins wordt ingezet bij ouderen, kunnen ruim 1,4 miljoen van hen gevaccineerd worden. ‘Dat betekent dat, wanneer van oud naar jong wordt gevaccineerd, vrijwel alle mensen van 75 jaar en ouder – zelfstandig wonend of wonend in een zorginstelling – gevaccineerd kunnen worden in het eerste kwartaal van 2021. Deze inzet en verdeling van de vaccin zou in overeenstemming zijn met de adviezen die de Gezondheidsraad daarover heeft gegeven.’

Deze week komt de Gezondheidsraad ook met een advies of het wenselijk is de tweede benodigde prik van het coronavaccin uit te stellen, om zo sneller meer mensen in elk geval de eerste prik van het vaccin te kunnen geven. Dinsdag komt minister Hugo de Jonge met een nieuwe Kamerbrief over de vaccinatiestrategie. Volgens voorzitter Bart-Jan Kullberg van de Gezondheidsraad is er nu nog geen reden van de ingezette strategie af te wijken vanwege de opmars van de besmettelijkere Britse variant van het coronavirus. Maar hij sluit niet uit dat er op een later moment wel bijgestuurd moet worden, als deze variant zich mogelijk verder over Nederland verspreidt.