Gezondheidsraad waarschuwt voor ultrafijnstof, bewijs over schadelijke gevolgen stapelt zich op

Het terrein van Tata Steel in Velsen-Noord. Beeld Freek van den Bergh / de Volkskrant

Ultrafijnstof bestaat uit deeltjes kleiner dan 0,1 micrometer die door hun extreem kleine afmetingen diep kunnen doordringen in het menselijk lichaam, via de bloedbaan. Ze komen onder meer vrij bij verbrandingsprocessen in de industrie, de luchtvaart en het verkeer, waar oudere dieselvoertuigen een belangrijke bron zijn.

Kennis over schadelijke gevolgen is dunbezaaid, uitstootnormen ontbreken. De Gezondheidsraad heeft nu in kaart gebracht wat er wél bekend is over de gezondheidseffecten en adviseert de overheid op basis daarvan tot actie over te gaan.

Effecten

Hoge concentraties ultrafijnstof in de lucht zijn onder meer in verband gebracht met een hoger aantal astma-aanvallen bij kinderen en hartritmeveranderingen. Bij langdurige blootstelling is het risico op hart-, vaat- en longziekten, zoals COPD, waarschijnlijk verhoogd. Ook lijkt er een verband te zijn met problemen tijdens de zwangerschap, waaronder een hogere kans op vroeggeboortes.

Er is nog te weinig onderzoek gedaan om conclusies te trekken over het aantal doden of verloren levensjaren door ultrafijnstof in Nederland, zegt Saskia van der Zee, wetenschappelijk medewerker van de Gezondheidsraad. Een van de belangrijkste adviezen is dan ook om ultrafijnstof structureel te meten, als onderdeel van het al bestaande Landelijk Meetnet Luchtkwaliteit.

Lokale verschillen

Wel is duidelijk dat er in Nederland grote lokale verschillen zijn, zegt ze. De concentraties ultrafijnstof kunnen meerdere malen hoger zijn in de buurt van luchthavens, industrieterreinen en drukke wegen dan op het platteland. Net als met gewoon fijnstof ligt de concentratie over het algemeen hoger in de Randstad en lager in het noordoosten van het land.

Het terugdringen van ultrafijnstof verloopt grotendeels hand in hand met het terugdringen van gewoon fijnstof, dat bestaat uit grotere deeltjes. Hiertegen zijn al maatregelen genomen, waardoor de concentratie fijnstof in de lucht sinds de jaren negentig is gehalveerd, en meer maatregelen zijn op komst. Zo zal het stimuleren van elektrisch vervoer en het gebruik van schonere mobiele werktuigen tijdens werkzaamheden ook de blootstelling aan ultrafijnstof terugdringen.

Zwavel

Toch zijn er ook verschillen tussen gewoon fijnstof en ultrafijnstof. Typisch voor ultrafijnstof is dat het kan ontstaan bij de verbranding van brandstoffen waar veel zwavel in zit, volgens de Gezondheidsraad. Een van de adviezen is dan ook om het zwavelgehalte in kerosine terug te dringen.

Het ligt voor de hand dat ook het terugdringen van verbrandingen in de industrie waar veel zwavel mee gemoeid is zal helpen, maar ook hier geldt: het ontbreekt aan kennis, zegt Van der Zee. Ook om te bepalen wat de effectiefste maatregelen tegen de uitstoot van ultrafijnstof zijn, is dus meer onderzoek nodig.