Gezondheidsraad: vaccineer jonge kinderen met verhoogd risico op ernstige vorm van covid

Kinderen laten zich vaccineren bij de mobiele priklocatie in de volkswijk Malburgen. Beeld Marcel van den Bergh

Dat adviseert de Gezondheidsraad vandaag. De raad deed nog geen uitspraak over het vaccineren van gezonde kinderen tussen de 5 en de 11. Dat advies volgt ‘binnenkort’.

Het Europees Geneesmiddelenbureau keurde op 25 november het kindervaccin van farmaceut Pfizer goed. Kinderen krijgen net als volwassenen twee prikken, maar wel met een lagere dosis werkzame stof: 10 microgram in plaats van 30 microgram. In de week van 13 december krijgt Nederland 42 duizend kindervaccins door Pfizer geleverd.

Dat een kind door covid in het ziekenhuis terechtkomt is uitzonderlijk. Sinds de pandemie begon zijn er 93 kinderen met covid opgenomen in een ziekenhuis. Ze raken wel vaak besmet, zeker de laatste maanden. Afgelopen week werden ruim 34 duizend kinderen in de basisschoolleeftijd positief getest. Dat betekent dat bijna een kwart van de gedetecteerde besmettingen van basisschoolleerlingen kwam. In verreweg de meeste gevallen worden kinderen er dus niet ernstig ziek van.

Directe ziektelast

Ook bij kinderen met onderliggende aandoeningen is de kans op een ernstig ziektebeloop nog altijd zeer klein, schrijft de Gezondheidsraad. Toch wegen bij hen de voordelen van een vaccinatie op tegen de nadelen, vindt de raad. ‘Er is bij deze kinderen namelijk sprake van directe ziektelast vanwege hun hogere kans op ernstige covid-19 en de complicatie MIS-C (een zeer zeldzame maar ernstige complicatie van covid bij kinderen, red.). Vaccinatie kan dat risico verkleinen en er ook voor zorgen dat zij minder indirect gezondheidsnadeel ondervinden van de pandemie.’

De kinderartsen bij wie de kinderen met een verhoogd risico onder behandeling zijn, moeten de selectie wie in aanmerking komt voor de prik uitvoeren, schrijft de raad. Het gaat om ongeveer 40 duizend kinderen.

Het is dus nog niet duidelijk of ook gezonde kinderen een vaccinatie zullen kunnen krijgen. De Nederlandse Vereniging voor Kindergeneeskunde is daar vooralsnog tegen. ‘Kinderen worden dan een instrument. Dat gaat ons te ver’, zei voorzitter Károly Illy, kinderarts en OMT-lid onlangs tegen de Volkskrant. ‘Het gaat om een medische handeling bij wilsonbekwame individuen, daar moet je extreem zorgvuldig mee zijn.’

België kondigde vrijdag wel aan 700 duizend vaccins te hebben gekocht en over enkele weken met het vaccineren van jonge kinderen te beginnen. Ook Italië begint binnenkort. Frankrijk gaat net als Nederland het vaccin voorlopig alleen aan jonge kinderen met een kwetsbare gezondheid toedienen. Israël en de Verenigde Staten hebben al uitgebreide vaccinatiecampagnes lopen voor jonge kinderen, in de VS zijn miljoenen kinderen al ingeënt. Ook landen als Bahrein, Oman en Saudi-Arabië hebben plannen voor kindercampagnes, evenals Aziatische staten als Singapore, Maleisië en Japan.