Gezondheidsraad: ook vaccin van Moderna kan worden ingezet bij tieners

In Spanje worden minderjarigen vanaf 12 jaar al ingeënt met het vaccin van Moderna. Beeld REUTERS

Het vaccin van Moderna is voldoende werkzaam en voldoende veilig, schrijft de Gezondheidsraad in haar advies aan het ministerie van Volksgezondheid. ‘Het kan adolescenten directe en indirecte gezondheidswinst opleveren en tegelijk bijdragen aan het afremmen van de epidemie.’

Op 29 juni adviseerde de Gezondheidsraad demissionair minister Hugo de Jonge al om de 12 tot 18-jarigen de mogelijkheid te bieden zich te laten vaccineren. De demissionaire minister nam dat advies een dag later over. Vanaf begin deze maand kunnen zij een afspraak maken voor een vaccinatieprik met het vaccin van Pfizer; dat was toen als enige vaccin door het Europees geneesmiddelenbureau EMA goedgekeurd voor gebruik in deze leeftijdsgroep. Nu ook het Moderna-vaccin voor hen is toegelaten en beoordeeld als voldoende werkzaam en veilig, kan volgens de Gezondheidsraad ook dit vaccin worden ingezet voor vaccinatie van de tieners.

Bij het Moderna-vaccin kan, net als bij dat van Pfizer, in zeer zeldzame gevallen een ontsteking van de hartspier of van het hartzakje optreden na vaccinatie. ‘Beide ontstekingen zijn bekende ziektebeelden en kennen meestal een mild verloop en volledig herstel. Bovendien komen deze aandoeningen ook regelmatig voor bij een infectie met het coronavirus.’

Tieners vaccineren

Over het vaccineren van tieners was vooraf veel discussie. Omdat zij relatief weinig risico lopen vanwege corona zouden zij zich vooral laten prikken ten bate van de groep, was aanvankelijk de redenering.

Maar ook jongeren kunnen ziek worden van corona. In totaal zijn in Nederland zo’n honderd jongeren door het virus in het ziekenhuis terechtgekomen. Twee van hen zijn overleden. Ook zijn er gevallen bekend van minderjarigen met lang aanhoudende klachten na corona, het zogenaamde long covid.

Bovendien hebben tieners massaal indirect last gehad van de coronapandemie. Dat argument heeft zwaar meegewogen voor de Gezondheidsraad om ook de tieners te betrekken in het vaccinatieprogramma. Demissionair minister De Jonge zei daarover: ‘Het vaccineren van tieners verkleint de kans dat we na de zomer weer scholen moeten sluiten, of dat klassen in quarantaine moeten. Niemand wil weer lockdowns in het najaar.’

De vaccinatiebereidheid onder de 1,1 miljoen tieners tussen de 12 en 18 jaar is volgens RIVM-onderzoeken relatief hoog, maar zij hebben nog lang niet allemaal een afspraak gemaakt voor een vaccinatie. Andere leeftijdsgroepen meldden zich sneller voor de prik toen zij aan de beurt waren.