Gezondheidsraad: geen coronavaccin meer nodig voor basisschoolkind

Kinderen laten zich vaccineren in een prikbus in Arnhem, november 2021. Beeld Marcel van den Bergh / de Volkskrant

Dat adviseert de Gezondheidsraad aan minister Kuipers van Volksgezondheid. Het schrappen van de prik voor kinderen is een belangrijke symbolische stap op weg naar de uitgang uit de pandemie: het is voor het eerst dat de Gezondheidsraad adviseert om minder in plaats van meer groepen mensen het coronavaccin aan te bieden.

Wel kan het vaccin ‘in uitzonderlijke gevallen’ beschikbaar blijven voor jonge kinderen met in hun directe omgeving een kwetsbare persoon die zelf niet gevaccineerd kan worden. ‘Dat kan indirect ook voordeel voor het kind zelf opleveren, omdat het zorgt voor minder stress en sociale beperkingen’, aldus de raad. Het is de verwachting dat Kuipers het advies overneemt.

Afweer op hol

De afgelopen jaren belandden 174 Nederlandse kinderen na een coronabesmetting in het ziekenhuis met MIS-C, een zeldzame maar zeer ernstige complicatie van corona, waarbij het afweersysteem op hol slaat. Na besmetting met de mildere omikronvariant komt die complicatie echter nauwelijks meer voor. Bovendien hebben negen op de tien jonge kinderen inmiddels corona gehad, volgens cijfers van het RIVM gebaseerd op bloedonderzoek.

Het vaccin beschermt jonge kinderen toch al niet denderend tegen corona: slechts zo’n 11 procent tegen het krijgen van het virus, en ongeveer 40 procent tegen ziekenhuisopname, aldus de raad. Hoewel onduidelijk is wat de nieuwe ‘omikronprik’ bij kinderen aan die bescherming toevoegt, wegen de voordelen niet meer op tegen de bijwerkingen, redeneert de raad. Die bestaan in de regel uit een zere arm, hoofdpijn of een grieperig gevoel.

Veilig is het vaccin voor jonge kinderen wel, benadrukt de Gezondheidsraad, na bestudering van de beschikbare vakliteratuur. Zo werden er in de VS na 22 miljoen prikken bij jonge kinderen 23 gevallen gemeld van hartontsteking, otefwel myocarditis, een ziekte waarover op internet de wildste geruchten rondgaan. Dergelijke gevallen verlopen ‘doorgaans mild en tijdelijk’, schrijft de Raad.

Rustiger vaarwater

Diverse andere landen gingen er al eerder toe over de vaccinaties voor kinderen terug te schroeven, nu de pandemie in rustiger vaarwater is gekomen. Zo ging Denemarken er afgelopen zomer al toe over geen coronavaccinatie meer aan te raden voor gezonde jongeren van onder de 18. In ons land hield de Gezondheidsraad twee maanden geleden al een uitbreiding van het vaccinatieprogramma af voor jonge kinderen tot 6 jaar.

In de eerste twee coronajaren kwamen in ons land zeker 326 kinderen van onder de 18 in het ziekenhuis terecht met als directe oorzaak covid-19. Van hen hadden er 28 de basisschoolleeftijd. Ongeveer de helft had een onderliggende medische aandoening, zoals diabetes of een ernstige immuunstoornis. De cijfers zijn overigens een ondergrens: van de 70 ziekenhuizen met een kinderafdeling deed iets meer dan de helft mee aan de inventarisatie.