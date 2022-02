Gezondheidsraad: geef 70-plussers een vierde prik nu maatregelen worden versoepeld

Boosterprikcampagne in Ahoy, Rotterdam. Beeld Guus Dubbelman / de Volkskrant

Dat stelt de Gezondheidsraad in een vrijdagochtend uitgebracht advies. Ook verpleeghuisbewoners, mensen met een ernstige immuunstoornis en mensen met downsyndroom komen wat de adviesraad betreft in aanmerking voor de extra prik. Voor de algemene bevolking vindt de Gezondheidsraad nog een prik onnodig, alleen al omdat de epidemie afneemt en omikron minder ziek maakt.

De Gezondheidsraad volgt daarmee de lijn van onder meer Duitsland, Denemarken en Zweden: een extra oppepper van het immuunsysteem voor de meest kwetsbare burgers. Zeker nu de maatregelen worden versoepeld terwijl omikron nog rondgaat, is er ‘op korte termijn geen alternatief beschikbaar om zeer kwetsbare groepen de benodigde bescherming te bieden’, schrijft de Raad.

Versterkte voorhoede

Tegelijk erkennen de experts dat nog niet precies bekend is wat een vierde prik voor extra bescherming geeft. In grote lijnen zal een extra booster de ‘voorhoede’ van antistoffen tegen het virus in het bloed versterken. Maar welke cijfers daarbij horen, is minder duidelijk. In Israël zag men een halvering van het aantal ziekenhuispatiënten bij de extra geprikte groep, maar dat was slechts gebaseerd op twee weken onderzoek.

Wie volledig is gevaccineerd, is bij de omikronvariant een halfjaar na dato nog maar voor zo’n 10 procent beschermd tegen lichte ziekte en voor 25 procent tegen ziekenhuisopname. De boosterprik krikt dat tijdelijk op naar rond de 70 procent bescherming tegen lichte ziekte en 90 procent bescherming tegen ziekenhuisopname. Volgens berekeningen van het RIVM heeft de boosterprik dan ook 1.620 ziekenhuisopnames in ons land voorkomen.

Kous nog niet af

Maar na twee of drie maanden zakt ook de bescherming van de boosterprik weer in. Doordat het lichaam zijn hoogste staat van paraatheid wat laat zakken en de antistoffen opruimt, krijgt het omikronvirus dan weer extra kans. Geboosterden zijn na drie maanden nog ‘maar’ voor 25 tot 40 procent beschermd tegen milde ziekte en, ruim twee maanden na de booster, voor 85 procent tegen ziekenhuisopname.

Of met het huidige advies de kous af is, is nog niet helemaal zeker. De Gezondheidsraad adviseert de minister om ‘alert te blijven op een onvoorzien beloop van de besmettingsgolf’. Denkbaar is bijvoorbeeld dat de omikronvariant weer wordt opgevolgd door een meer ziekmakende versie van het coronavirus. In de tweede helft van maart wil de Gezondheidsraad een ‘weegmoment inbouwen’ om te checken of er nog andere groepen onder de 70 alsnog moeten worden bijgeprikt.