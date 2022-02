Gezondheidsraad erkent postcovidsyndroom als aandoening

Een GGD-medewerker voert een coronatest uit in de teststraat bij het HMC Bronovo-ziekenhuis in Den Haag. Beeld ANP

Daarmee zet de Gezondheidsraad een streep door ideeën dat het syndroom in feite gewoon de nasleep zou zijn van ziekenhuisopname, of iets wat na elke infectie kan voorkomen. ‘De Raad vindt dat een postcovidsyndroom duidelijk aanwezig is, onderkent de symptomen en ziet ook groepen waar het vaker voorkomt’, aldus vicevoorzitter Marianne Geleijnse van de Gezondheidsraad.

Tot dat oordeel komt het medische adviesorgaan na weging van de medische vakliteratuur over het onderwerp. Inmiddels is er genoeg onderzoek om hard te maken dat het postcovidsyndroom inderdaad een syndroom is, met eigen klachten en specifieke eigenaardigheden. Geleijnse: ‘We zeggen hiermee: vergeet niet dat deze groep er is.’

De mensen met langdurige coronaklachten vormen niet de enige groep die mogelijk nog langdurig last zal hebben van de coronacrisis. In een ander advies wijst de Gezondheidsraad op het alarmerend grote aantal mensen dan mentale klachten heeft gekregen door de maatregelen: uiteenlopend van digitaal gepeste scholieren en zorgmedewerkers die getraumatiseerd raakten of een burnout kregen, tot jongvolwassenen die een angststoornis of een depressie overhielden aan de crisis.

Interventies

‘We hopen dat als de pandemie voorbij is, het mentaal welzijn van deze groepen bijtrekt’, aldus Geleijnse. ‘Maar er kan een groep mensen zijn die klachten houdt.’ De Raad wil dan ook ‘interventies’ om mensen met problemen te helpen, overigens zonder uit te leggen wat men daarmee precies bedoelt. ‘Ons advies is: monitor dit goed. En let daarbij extra op bepaalde beroepsgroepen en delen van de samenleving die minder goed in beeld zijn.’

Opgeteld kan dat de zorg nog tijden flink belasten, waarschuwt de Raad. ‘We signaleren dat hier echt iets aan de hand is. Er bestaat postcovidsyndroom, en er zijn mentale klachten.’