Gezondheidsraad: beperk chemische bestrijding in landbouw uit voorzorg vanwege gezondheid

Onderzoek: landbouwgif dringt door tot diep in natuurgebieden

Midden in Drentse natuurgebieden zijn bij metingen op meerdere plaatsen (verboden) bestrijdingsmiddelen gevonden. Aanvankelijk werd gedacht dat pesticiden vooral dicht langs landbouwpercelen overwaaiden op de natuur, maar ze blijken ook door te dringen tot de kern van de gebieden.

Boer en burger in gevecht over bestrijdingsmiddelen: in een groen maar giftig bollen-bollenland

Burgers verzetten zich op meerdere plekken in Nederland tegen het gebruik van bestrijdingsmiddelen. Een clash tussen economische belangen en de volksgezondheid, die volgens omwonenden doorgaans in het voordeel uitvalt van boeren. Maar het RIVM wil nu meer onderzoek naar de risico’s.

Gifvrije landbouw is nog een verre droom, en gifvrije cognac helemaal

In Nederland wordt al jaren gepraat over het uitfaseren van chemische bestrijdingsmiddelen, met weinig resultaat. In Frankrijk gaat het nog veel langzamer. Voor de producent van alternatieve middelen was het al niet makkelijk zijn producten aan de man te brengen, door corona is dat alleen nog maar lastiger geworden.

Wederom kleuren Nederlandse akkers oranje-geel door gebruik van het omstreden middel glyfosaat

Opnieuw is er opwinding over de oranje-gele akkers en weilanden, bespoten met onkruidbestrijder glyfosaat. Helemaal nu er al bijna een jaar een Tweede Kamer-motie ligt om het goedje (deels) te verbieden en er in de VS miljoenenclaims worden toegekend omdat glyfosaat te boek staat als kankerverwekkend. Waarom mogen Nederlandse boeren het blijven spuiten?