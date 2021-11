Nieuws

Gezondheidsraad adviseert boosterprik voor alle volwassenen

Het is verstandig als alle volwassenen onder de 60 jaar een boostervaccinatie krijgen. Daarbij maakt het niet uit of iemand in eerste instantie met Pfizer, Moderna, Janssen of AstraZeneca is ingeënt. Dat schrijft de Gezondheidsraad in een vandaag uitgebracht advies.