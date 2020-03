Gezocht: vechthond die bomen aanvalt

De politie weet vrijwel zeker dat bomen gebruikt zijn om op te oefenen met een vechthond. Beeld ANP

De bast is eraf, het lichte hout ontbloot, alsof de boom z’n jasje heeft uitgedaan. Twee linden op het Gedempte Zuiderdiep in Groningen zijn tot twee meter hoog beschadigd. De politie weet vrijwel zeker dat de bomen gebruikt zijn om op te oefenen met een vechthond. De sporen van tanden en poten verraden dat. Het is alleen nog de vraag welke hond het precies is, en wie het baasje.

Eerder werden in Groningen soortgelijke beschadigingen gevonden op bomen op het Martinikerkhof en de Sluiskade. Een handhaver zou zelfs al gezien hebben hoe een hond een boom aanviel. Ondanks tips is het nog niet gelukt om een verdachte aan te houden.

Zonder bast zullen de bomen vermoedelijk langzaam doodgaan – een proces dat meerdere jaren kan duren. Direct onder de bast zit het cambium: delingsweefsel dat naar binnen toe hout en naar buiten toe bastweefsel afzet. Zonder bast staat de boom als het ware wijd open voor ziektekiemen. De enige overlevingskans is: een nieuwe bast laten groeien. Maar het is de vraag of dat lukt, wellicht is de beschadiging te groot.

Het fenomeen doet zich sinds een paar jaar in het hele land voor. In Oisterwijk, Apeldoorn, Deventer en Zutphen werden afgeknaagde en beschadigde bomen aangetroffen, telkens met duidelijke tandafdrukken. Experts zeggen dat het een bekende methode is om, meestal ’s nachts, de kracht en het uithoudingsvermogen van een vechthond te trainen.

‘Die honden willen opspringen, zich vastbijten en dan zo lang mogelijk blijven hangen’, zegt Ineke van Herwijnen, adviseur van de Hondenbescherming. ‘Zo train je hun kaakkracht en nekspieren.’ Ze vermoedt dat het hier niet gaat om de groep honden waarmee illegale vechtwedstrijden worden gehouden. ‘Dat is een besloten milieu. De eigenaren zijn zeer voorzichtig en zullen hun hond niet in het openbaar trainen.’