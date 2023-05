Gezocht op de wapenmarkt: Russische munitie voor de Sovjet-wapens van Oekraïne

Oekraïne krijgt veel westerse wapens. Maar het overgrote deel van het wapentuig van het leger is nog altijd van Sovjet-makelij. Hoe zorg je dat houwitsers en tanks blijven schieten als onderdelen en munitie niet in Rusland kunnen worden gekocht?

Er gaat geen dag voorbij of Oekraïne krijgt alweer een toezegging van een land voor een nieuwe wapenzending. Een flink deel daarvan bestaat uit westerse wapens, van antitankraketten en tanks tot pantservoertuigen. Dat zijn de hightechwapens die steeds volop de aandacht trekken.

Maar na bijna vijftien maanden vechten is nog altijd de harde realiteit dat het overgrote deel van het Oekraïense wapenarsenaal bestaat uit wapens van Russische makelij. Met tanks uit de Sovjettijd, zoals de T-62 en de T-72, worden de Russische eenheden in Bachmoet bestookt. Oekraïense gevechtseenheden verplaatsen zich in BMP-pantserwagens.

De luchtverdediging probeert met luchtdoelsystemen zoals de S-300 en de BUK de Russische luchtmacht te bestrijden. En het belangrijkste gevechtsvliegtuig van de luchtmacht is de MiG-29, ooit de Russische tegenhanger van de F-16.

De artillerie-eenheden beschikken over de BM-21 Grad, een van de bekendste Russische wapens. Het raketsysteem is in de afgelopen zestig jaar in vrijwel elke oorlog ingezet, van Ethiopië en Irak tot Vietnam. Met het wapen kunnen per seconde twee raketten van zo’n drie meter lang worden afgeschoten op troepenconcentraties, materieel en bases van de vijand. De raketten hebben een bereik van vijftig kilometer.

De VS trekken de portemonnee

Oekraïne is een van de ruim zeventig landen die gebruikmaken van de Grad. Maar het heeft een probleem: het voert oorlog tegen Rusland, de ontwerper en belangrijkste producent van het raketsysteem. De Grad en andere wapensystemen draaiende houden, wetende dat munitie en onderdelen niet in Rusland kunnen worden ingekocht, is daarom een heidens karwei voor Kyiv. Zeker nu de voorraden opraken.

Andere belangrijke producenten van oude Sovjet-wapens, zoals China en Noord-Korea, zijn geen optie omdat ze Oekraïne niet steunen in de oorlog tegen de Russen. Kyiv is daarom vooral aangewezen op de VS, de voormalige Europese Oostblok-landen en wapenfabrikanten in ontwikkelingslanden om de voorraad Sovjet-munitie weer aan te vullen.

De Amerikanen, de grootste wapenleverancier van het Oekraïense leger, trekken de portemonnee wagenwijd open om aan de munitie voor de Russische wapens te komen. Inmiddels hebben de Amerikanen zestigduizend Grad-raketten op de kop kunnen tikken om ervoor te zorgen dat de Oekraïense artillerie de Russen kan blijven bestoken met dit meervoudig raketsysteem.

Houwitsers

Behalve de tienduizenden Grad-raketten, kochten de VS wereldwijd ook negentigduizend artilleriegranaten op, onder andere voor de Giatsint. Het Russische leger bezit eveneens deze houwitser en zet die ook in Oekraïne in. Verder werden tienduizenden granaten gekocht voor andere types houwitsers, tankgranaten voor de T-72's, granaten voor raketwerpers en talloze mortieren, zo blijkt uit de meeste recente lijst van het Pentagon.

‘Deze aankopen zullen Oekraïne in staat stellen om de operationele paraatheid van zijn strijdkrachten te behouden’, aldus het Pentagon over de aankoop van een partij munitie ter waarde van 165 miljoen dollar. Wapenleveranciers wereldwijd kunnen op deze Amerikaanse militaire contracten inschrijven en hun wapens aanbieden.

Soms komen ook niet-westerse landen over de brug, al hangen ze dat liever niet aan de grote klok. Zo werd in februari bekend dat Pakistan, een bondgenoot van de VS, een partij van zo’n tienduizend Grad-raketten zou sturen naar Oekraïne. Pakistan is een van de landen die de munitie voor de Grad produceert. Islamabad trad echter voorzichtig op omdat het Rusland, dat tegen gunstige voorwaarden olie levert aan de Pakistani’s, niet voor het hoofd wilde stoten. De raketten werden daarom via Duitsland naar Polen gebracht.

Oplappen en inzetten

De Oekraïners proberen ook zelf aan Russische wapens en munitie te komen. Tanks en pantserwagens die door de Russen bij de strijd in Oekraïne zijn achtergelaten, worden weer opgelapt en ingezet. Ook werden vorig jaar bij de offensieven rond Charkiv en Cherson flinke partijen munitie in beslag genomen.

Kapotgeschoten materieel wordt ook weer gebruikt. Zo publiceerde de site Ukraine Weapons Tracker, die volgt welke wapens in de oorlog worden gebruikt, zondag een foto van Oekraïense technici die een compleet nieuw gevechtsvoertuig bouwden. De basis was een beschadigde T-62-tank, die bij de strijd was veroverd en geen geschut meer had, waarop een zware mitrailleur van een BMP-pantserwagen was geplaatst.

Terwijl beide legers elkaar dag in, dag uit volop bestoken met Sovjet-wapens, eiste een Grad-salvo dinsdag een nieuwe slachtoffer. Bij Chasiv Yar, nabij Bachmoet, werd de Franse journalist Arman Soldin gedood toen een Grad-raket de plek trof waar hij dekking had gezocht. Vorige week sloegen de Grad-raketten op zo’n vijftig meter van hem in bij Bachmoet. ‘Een van de ergste dingen die ik heb meegemaakt in Oekraïne’, twitterde Soldin toen. ‘Pure terreur’.